З України в Росію: на кордоні затримали іноземців-порушників

14 квітня прикордонники відділу "Краснопілля" Сумського загону затримали двох іноземців порушників державного кордону України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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"Прикордонний патруль за кілька метрів від держрубежу, неподалік від населеного пункту Грабовське, затримав двох громадян Азербайджану. Іноземці пішки намагалися незаконно перетнути українсько-російський кордон з території України в Росію поза встановленими пунктами пропуску", – йдеться у повідомленні.

Наразі за спробу незаконного перетинання державного кордону України на 60 та 57-річного азербайджанців складені адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.