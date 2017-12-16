З України видворили відомого "злодія в законі" кавказької національності

В Одесі співробітники поліції спільно з працівниками Державної міграційної служби затримали неодноразово засудженого 39-річного вихідця з кавказького регіону на прізвисько "Коба", який є "авторитетом" у кримінальних колах і якому заборонений в'їзд в Україну.

Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Як стверджують правоохоронці, "злодій в законі" на прізвисько "Коба" приїхав до Одеси для координації дій "барсеточників" і квартирних злодіїв.

Після затримання чоловік був видворений за межі України, судячи з відео прес-служби поліції, через міжнародний пункт пропуску "Маяки" – в Молдову.

З України видворили відомого "злодія в законі" на прізвисько "Коба"

Голова Національної поліції Одеської області Дмитро Головін на своїй сторінці у Facebook відзначив, що останнім часом фіксуються численні спроби представників злочинного світу з Кавказького регіону потрапити до Одеси.

"Так звані "злодії в законі" намагаються взяти під контроль злочинні групи "барсеточників", квартирних злодіїв і викрадачів автомашин, а також організувати нові етнічні злочинні угруповання. Всі ці спроби успішно нейтралізуються, незважаючи на хитрощі, до яких вдаються "авторитети". Вони змінюють прізвища та документи, але це не допомагає. Чи зовнішність змінюйте, чи стать – будемо ловити і відправляти додому!", – заявив він.