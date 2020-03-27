З України ж ніхто не поїде, то поїду я, – Лукашенко буде на параді 9 травня у Москві

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв приїхати на парад до Дня Перемоги 9 травня у Москві. Він також переконаний, що з України точно ніхто не поїде.

Про це Олександр Лукашенко заявив 27 березня, повідомляє агентство "Белта". Він знову назвав ситуацію, пов'язану з коронавірусом, психозом. І додав, що також хоче відвідати святкові заходи в Білорусі.

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У мене часто запитують – а ви поїдете на парад до Москви? Звичайно. Якщо вже з Білорусі ніхто не приїде в Москву, то хто ж тоді поїде? Ясно, що з України ніхто не поїде,

– сказав він.

Що відомо про парад 9 травня у Москві і чи поїдуть туди українські депутати

Підготовка до параду у Москві на 75-річчя перемоги 9 травня йде повним ходом і не зупинена через коронавірус. Серед захисних заходів, які там вжили – установлення бактерицидних ламп, які не вбивають вірус.

Іноземним учасникам параду доведеться пройти карантин двічі. А от усім іншим тричі на день вимірюють температуру.

17 лютого 2020 року один із лідерів проросійської партії ОПЗЖ Вадим Рабіновіч заявив, що хоче аби Верховна Рада делегувала депутатів на парад у Москві.

Окрім того Рабіновіч вимагав від української влади святкувати 9 травня. Депутат зазначив, що українців хочуть змусити святкувати дні народження "фашистів", а також повернути в "мракобісся нацизму".

Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу" у парламенті, порадив Рабіновічу самому їхати у Москву на парад. І назвав цю ініціативу нардепа ганебною.

Як відзначають 8 – 9 травня в Україні?У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни.



Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

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