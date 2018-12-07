З усмішками на обличчях та серйозними заявами, зустріч Ломаченка й Педраси: фоторепортаж

Український чемпіон світу за версією WBА Василь Ломаченко та володар поясу WBO Хосе Педраса з Пуерто-Ріко зустрілися перед боєм.

Боксери провели дуель поглядів, після чого поспілкувалися з журналістами.

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Василь Ломаченко заявив, що готовий на 100% до бою і чекає його з нетерпінням. За словами Ломаченка, Madison Square Garden – його улюблена арена.



Фото: boxingscene.com