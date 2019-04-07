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      З вигуками про любов до "рашки" у Києві побили режисера "Вавилон'13"

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      Режисера "Вавилон'13" Юрія Грузінова побили у Києві
      Режисера "Вавилон'13" Юрія Грузінова побили у Києві / Facebook-сторінка Юрія Грузінова

      Невідомі побили режисера проекту "Вавилон'13" Юрія Грузінова в кафе у центрі Києва. Інцидент спалахнув через російську музику.

      "Я люблю рашку!" – з такими словами мені розбили обличчя на Печерську. "Чекайте на слідчих", ну і тому подібне. До речі, величезний привіт поліцейському з номером 24963", – повідомив сам режисер.

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      Грузінов уточнив, що інцидент стався у закладі "Брайтон Біч" у Печерському районі столиці. Про те, що конфлікт спалахнув через російську музику, режисер розповів авторці вебсайту "Документи" Олені Коркодим.

      "Сидимо в кафе, грає російська музика. Один трек, другий, третій, я поклав рюкзак на стіл, за яким ми сиділи. Підійшла офіціантка і в наказовому тоні повідомила, що я повинен прибрати зі столу рюкзак, оскільки це правило закладу. Я попросив показати, де це записано, мені повідомили, що це негласне правило!", – передала слова Грузінова Коркодим.

      У відповідь режисер поскаржився на російські пісні, що звучали в кафе.

      І тут чувак як закричить: "Я люблю рашку!". Я спробував запитати у нього, за що конкретно? Поки я ставив питання, зовсім інший муфлон з боку врізав мені з розмаху і звалив!,
      – розповів Грузінов.

      Після цього режисер звернувся до лікарні і йому наклали шви. Як реагуватиме на інцидент поліція – стане відомо в понеділок, 8 квітня, додав Грузінов.

      Що відомо про Юрія Грузінова? Режисер родом з Росії, представник творчого об'єднання "Вавилон’13", яке знімало події Революції Гідності у 2014 році. Грузінов зняв першу смерть на Майдані. За цикл історико-документальних фільмів про Майдан отримав Шевченківську премію. Зараз режисер знімає на відео війну на Донбасі.

      Грузінов є співавтором фільму "Перша сотня" про величезні зміни в Україні. Разом з оператором Ярославом Пілунським опинився серед перших затриманих представників України під час анексії Криму силами Росії. Історія визволення кінематографістів набула резонансу.

      Свій перший спільний фільм про Революцію Гідності "вавілонівці" назвали "Сильніше, ніж зброя".

      Дивіться фільм "Вавилон'13" - "Сильніше, ніж зброя":

       

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      Джерело: 24 канал
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