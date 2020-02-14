20:13
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      З якими країнами Україна найбільше торгувала у 2019 році: цифри

      1
      У 2019 році Україна наторгувала на майже 111 мільярдів доларів / business.ua

      Загалом Україна у 2019 році експортувала товарів на понад 50 мільярдів доларів, а імпортувала на майже 61 мільярд доларів. Ключовими торговими партнерами України стали Китай, Росія і Німеччина, обсяг торгів з якими склав понад 28% від загального.

      Загалом негативне сальдо зовнішньої торгівлі (переважання імпорту над експортом) склало 10 мільярдів 723 мільйони доларів США, повідомляє Державна служба статистики.

      Цікаво: Зростання економіки України уповільнилося: неочікувані причини

      Ключові торговельні партнери України у 2019 році

      • Китай – 3 мільярди 593 мільйони експорт та 9 мільярдів 195 мільйонів імпорт (12 мільярдів 788 мільйонів загалом);
      • Росія – 3 мільярди 243 мільйони експорт і 6 мільярдів 986 мільйонів імпорт (10 мільярдів 229 мільйонів загалом);
      • Німеччина – 2 мільярди 383 мільйони експорт і 5 мільярдів 991 мільйон імпорт (8 мільярдів 374 мільйони загалом);
      • Польща – 3 мільярди 296 мільйонів експорт та 4 мільярди 102 мільйони імпорт (7 мільярдів 398 мільйонів загалом);
      • Білорусь – 1 мільярд 549 мільйонів експорт і 3 мільярди 752 мільйони імпорт (5 мільярдів 301 мільйон загалом);
      • Туреччина – 2 мільярди 619 мільйонів експорт і 2 мільярди 354 мільйони імпорт (4 мільярди 973 мільйони загалом);
      • Італія – 2 мільярди 418 мільйонів експорт і 2 мільярди 74 мільйони імпорт (4 мільярди 492 мільйони загалом);
      • США – 978 мільйонів експорт і 3 мільярди 284 мільйони імпорт (4 мільярди 262 мільйони загалом);
      • Угорщина – 1 мільярд 562 мільйони експорт і 1 мільярд 241 мільйон імпорт (2 мільярди 803 мільйони загалом);
      • Нідерланди – 1 мільярд 848 мільйонів експорт і 765 мільйонів імпорт (2 мільярди 613 мільйонів загалом);
      • Єгипет – 2 мільярди 254 мільйони експорт і 113 мільйонів імпорт (2 мільярди 367 мільйонів загалом);
      • Іспанія – 1 мільярд 500 мільйонів експорт і 844 мільйони імпорт (2 мільярди 344 мільйони загалом);
      • Франція – 596 мільйони експорт і 1 мільярд 652 мільйони іспорт (2 мільярди 248 мільйони загалом);
      • Індія – 2 мільярди 24 мільйони експорт і 120 мільйонів імпорт (2 мільярди 144 мільйони загалом);
      • Чехія – 921 мільйон експорт і 1 мільярд 165 мільйонів імпорт (2 мільярди 86 мільйонів загалом).

      Загалом у країни Європейського Союзу Україна експортувала товарів на 20 мільярдів 752 мільйони доларів, а імпортувала – на 24 мільярди 996 мільйонів. Загальний обсяг торгівлі склав 45 мільярдів 748 мільйонів доларів.

      Обсяги торгів з ще цілою низкою країн склали менше як 2 мільярди доларів США. Цікаво, що у співпраці з п'ятіркою найбільших торгівельних партнерів Україна значно більше імпортувала товари, ніж експортувала.

      До слова: За рік темпи інфляції відчутно знизились: як змінилися ціни

      Як Україна торгувала з Росією у 2019 році?До 2014 року Росія була найбільшим торгівельним партнером України, але від початку збройної агресії обсяги торгівлі між державами постійно знижуються.

      Так, у 2019 році, якщо порівнювати з 2018-им, обсяги експорту в Росію знизилися на 11,2%, а імпорту – на 13,6%. З рештою країн з ТОП-5 обсяги торгівлі зросли.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      7192
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Гроші Експорт Імпорт Держкомстат Новини Росії Новини Білорусі Новини Польщі Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:25 Проросійський план у Мюнхені: аналіз скандального документу про завершення війни в Україні
      Анатолій Максимов 1702
      сьогодні , 18:00 Український план: дванадцять кроків до безпеки в Україні
      Оксана Сироїд 448
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 5687
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 271
      сьогодні , 17:15 Росія проти Туреччини: чому нова війна у Сирії неминуча
      Богдан Мірошниченко 1845
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук