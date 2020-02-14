З якими країнами Україна найбільше торгувала у 2019 році: цифри

Загалом Україна у 2019 році експортувала товарів на понад 50 мільярдів доларів, а імпортувала на майже 61 мільярд доларів. Ключовими торговими партнерами України стали Китай, Росія і Німеччина, обсяг торгів з якими склав понад 28% від загального.

Загалом негативне сальдо зовнішньої торгівлі (переважання імпорту над експортом) склало 10 мільярдів 723 мільйони доларів США, повідомляє Державна служба статистики.

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Ключові торговельні партнери України у 2019 році

Китай – 3 мільярди 593 мільйони експорт та 9 мільярдів 195 мільйонів імпорт (12 мільярдів 788 мільйонів загалом);

– 3 мільярди 593 мільйони експорт та 9 мільярдів 195 мільйонів імпорт (12 мільярдів 788 мільйонів загалом); Росія – 3 мільярди 243 мільйони експорт і 6 мільярдів 986 мільйонів імпорт (10 мільярдів 229 мільйонів загалом);

– 3 мільярди 243 мільйони експорт і 6 мільярдів 986 мільйонів імпорт (10 мільярдів 229 мільйонів загалом); Німеччина – 2 мільярди 383 мільйони експорт і 5 мільярдів 991 мільйон імпорт (8 мільярдів 374 мільйони загалом);

– 2 мільярди 383 мільйони експорт і 5 мільярдів 991 мільйон імпорт (8 мільярдів 374 мільйони загалом); Польща – 3 мільярди 296 мільйонів експорт та 4 мільярди 102 мільйони імпорт (7 мільярдів 398 мільйонів загалом);

– 3 мільярди 296 мільйонів експорт та 4 мільярди 102 мільйони імпорт (7 мільярдів 398 мільйонів загалом); Білорусь – 1 мільярд 549 мільйонів експорт і 3 мільярди 752 мільйони імпорт (5 мільярдів 301 мільйон загалом);

– 1 мільярд 549 мільйонів експорт і 3 мільярди 752 мільйони імпорт (5 мільярдів 301 мільйон загалом); Туреччина – 2 мільярди 619 мільйонів експорт і 2 мільярди 354 мільйони імпорт (4 мільярди 973 мільйони загалом);

– 2 мільярди 619 мільйонів експорт і 2 мільярди 354 мільйони імпорт (4 мільярди 973 мільйони загалом); Італія – 2 мільярди 418 мільйонів експорт і 2 мільярди 74 мільйони імпорт (4 мільярди 492 мільйони загалом);

– 2 мільярди 418 мільйонів експорт і 2 мільярди 74 мільйони імпорт (4 мільярди 492 мільйони загалом); США – 978 мільйонів експорт і 3 мільярди 284 мільйони імпорт (4 мільярди 262 мільйони загалом);

– 978 мільйонів експорт і 3 мільярди 284 мільйони імпорт (4 мільярди 262 мільйони загалом); Угорщина – 1 мільярд 562 мільйони експорт і 1 мільярд 241 мільйон імпорт (2 мільярди 803 мільйони загалом);

– 1 мільярд 562 мільйони експорт і 1 мільярд 241 мільйон імпорт (2 мільярди 803 мільйони загалом); Нідерланди – 1 мільярд 848 мільйонів експорт і 765 мільйонів імпорт (2 мільярди 613 мільйонів загалом);

– 1 мільярд 848 мільйонів експорт і 765 мільйонів імпорт (2 мільярди 613 мільйонів загалом); Єгипет – 2 мільярди 254 мільйони експорт і 113 мільйонів імпорт (2 мільярди 367 мільйонів загалом);

– 2 мільярди 254 мільйони експорт і 113 мільйонів імпорт (2 мільярди 367 мільйонів загалом); Іспанія – 1 мільярд 500 мільйонів експорт і 844 мільйони імпорт (2 мільярди 344 мільйони загалом);

– 1 мільярд 500 мільйонів експорт і 844 мільйони імпорт (2 мільярди 344 мільйони загалом); Франція – 596 мільйони експорт і 1 мільярд 652 мільйони іспорт (2 мільярди 248 мільйони загалом);

– 596 мільйони експорт і 1 мільярд 652 мільйони іспорт (2 мільярди 248 мільйони загалом); Індія – 2 мільярди 24 мільйони експорт і 120 мільйонів імпорт (2 мільярди 144 мільйони загалом);

– 2 мільярди 24 мільйони експорт і 120 мільйонів імпорт (2 мільярди 144 мільйони загалом); Чехія – 921 мільйон експорт і 1 мільярд 165 мільйонів імпорт (2 мільярди 86 мільйонів загалом).

Загалом у країни Європейського Союзу Україна експортувала товарів на 20 мільярдів 752 мільйони доларів, а імпортувала – на 24 мільярди 996 мільйонів. Загальний обсяг торгівлі склав 45 мільярдів 748 мільйонів доларів.

Обсяги торгів з ще цілою низкою країн склали менше як 2 мільярди доларів США. Цікаво, що у співпраці з п'ятіркою найбільших торгівельних партнерів Україна значно більше імпортувала товари, ніж експортувала.

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Як Україна торгувала з Росією у 2019 році?До 2014 року Росія була найбільшим торгівельним партнером України, але від початку збройної агресії обсяги торгівлі між державами постійно знижуються.



Так, у 2019 році, якщо порівнювати з 2018-им, обсяги експорту в Росію знизилися на 11,2%, а імпорту – на 13,6%. З рештою країн з ТОП-5 обсяги торгівлі зросли.