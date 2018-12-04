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      З якими порушеннями екс-губернатор Київщини звів маєток на березі Дніпра: відео

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      Екс-голова Київської ОДА Олександр Горган
      Екс-голова Київської ОДА Олександр Горган / hubs.ua

      Журналісти з'ясували, що розкішний особняк, збудований на березі Дніпра у Вишгороді на Київщині, належить сім'ї колишнього губернатора Київської області Олександра Горгана.

      Як з'ясували журналісти-розслідувачі програми "Стоп Корупції", маєток на узбережжі Дніпра загальною площею понад 200 квадратних метрів збудували із серйозними порушеннями.

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      За словами місцевих мешканців, у ньому проживає ще донедавна губернатор Київщини Олександр Горган.

      Журналісти нагадують, що у 2009-му році Вишгородська міський рада виділила під забудову 68 земельних ділянок на самому березі Дніпра. Проте ця процедура була проведена з порушенням, оскільки відповідно до статті 88 Водного кодексу, будувати будівлі ближче, ніж за 100 метрів від берега великих річок, заборонено.

      Відстань від будинку родини Горгана до води – не більше 20 метрів.

      Фахівці з нерухомого майна оцінюють, що метр квадратний у цьому районі Вишгорода коштує в середньому 1000 доларів, тому будинок на 200 квадратів мав коштувати б не менше, ніж 200 тисяч доларів. А ділянка землі тут обійдеться – від 2 до 3 тисяч доларів за сотку.

      Дивіться відео про маєток екс-губернатора Київщини Олександра Горгана на березі Дніпра:

      Хто такий Олександр Горган?Є депутатом Київської обласної ради VII скликання, пройшов за списком партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність"

      З 28 жовтня 2016 року до 30 жовтня 2018 року був головою Київської обласної державної адміністрації.

      До цього займав крісло голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва Розслідування Елітна нерухомість
      Джерело: 24 канал
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