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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

З якими проблемами стикаються люди для отримання субсидій: деталі нововведень

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У Львові вибудовуються черги на повторну декларацію до відділів соцзахисту. Стривожені львів'яни йдуть до відділів соцзахисту, аби проконсультуватися зі спеціалістами щодо субсидій. За статистикою Кабміну, цього сезону близько 15% отримувачів державної допомоги можуть її втратити.

У Сихівському відділі соцзахисту із початку травня людей суттєво побільшало. Львів'яни тривожаться за субсидію. Найчастіше, кажуть працівники установи, звертаються ті, хто не має офіційного місця роботи. 

"Звикли до того, що якщо члени сім'ї були непрацездатні, субсидія надавалася, враховувалися два прожиткових на людину, і, відповідно, ця сім'я мала право. На сьогодні зроблено так, що субсидія, де є непрацездатні члени господарства, не належить особам. Тому вони з цим змиритися на жаль не можуть – це є на сьогодні найболючіше питання в людей", – зазначила начальниця Сихівського відділу соцзахисту Марія Максимів. 

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Безробітні, заробітчани, власники нових автомобілів або великих квартир чи будинків, орендарі помешкань, на які оформлені субсидії, втрачають фінансову допомогу – таким є новий закон України. Тож запитань досі багато, й спеціалісти проводять консультації в коридорах.

Із початку травня ті, хто в зоні ризику, наново заповнюють декларації. Раніше субсидію перепризначали раз на рік – у травні, і окремо розраховували її на літній та зимовий періоди. Тепер це відбуватиметься двічі на рік – у травні і жовтні.  Тож зараз, при заповненні декларацій, львів'яни бояться залишитися без допомоги.

Дитина інвалід другої групи, і я інвалід з дитинства третьої групи. Я звільнилася з роботи за станом здоров'я і на одній пенсії не виживу, так само і дитина. Чоловіка немає, розлучена. А за що я буду жити? Я на ліках постійно живу,
– скаржиться субсидіянтка Леся.

Відтак скрутні ситуації розглядатиме спеціальна комісія, що зможе призначати субсидію як виняток. 

Теги: Новини України комунальні послуги Субсидії Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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