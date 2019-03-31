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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      З якими проблемами зіштовхнеться новий президент

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      Після виборів у людей завжди завищені очікування. Президенту, якого оберуть українці, дістанеться країна, яка вже п'ятий рік веде дві війни – одну на сході проти Росії, іншу – у Києві та по всій Україні – з корупцією.

      Ці дві біди – корупції і війну – українці вважають головними проблемами держави.

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      Всі невдачі у цих двох сферах традиційно і небезпідставно покладають на президента. 

      Корупція та війна будуть головними викликами для новообраного голови держави на наступні 5 років. Та щоб подужати обидві, йому доведеться спершу перемогти себе самого.

      Президент не має робити те, що вони зазвичай роблять всі президенти – не повинен домовлятися з олігархатом чи великим бізнесом, давати їм певні преференції,
      – сказав громадський діяч, політик Олег Рибачук.

      Хоч за економіку новий глава держави формально не відповідає, саме він має зробити речі, які могли би дати національній поштовх економіці. Прибрати "смотрящих" з прибуткових підприємств і сфер, започаткувавши тотальну демонополізацію, як в економіці так і в політиці.

      "В нас основна проблема монополія в політиці – спроба монополізувати інформаційний простір; монополія природної сировинни. Щоб це прибрати потрібно це контролювати. Це реальна, а не декларативна судова реформа, і потрібна ключова незалежність всіх державних органів, особливо правоохоронних", – зазначив громадський діяч, політик Олег Рибачук.

      влада україна президент парламент
      Обов'язки влади в Україні

      Велике розчарування минулих п'яти років – боротьба з корупцією. Антикорупційне бюро, прокуратуру і суд створили попри шалений опір. А через політичний тиск і вплив вони поки так і не змогли видати результати – вироки топ-посадвоцям. Більше того, кілька антикорупційних ініціатив буквально зараз – зупинили. І перезавантажити цю систему мало би стати найпершим завданням президента.

      Реальним викликом, особливо на тлі скандалу в "Укроборнпромі", стане для нового господаря Банкової – подолати корупцію в оборонці. Ключем до цього має стати розсекречення більшої частини оборонного бюджету.

      Коли видатки на оборонку стануть відкритими, а секретів там великих немає ,одразу стане видно, що там купляється і де корупція,
      – зазначив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Зберегти армію та її боєздатність стане ще одним завданням для новообраного головнокомандувача. Адже частина генералітету може піти за діючим – у разі його непереобрання. А ще потрібно збільшити оборонний бюджет, нарешті убезпечити склади, щоб вони не вибухали та почати виробляти власні боєприпаси.

      укроборонпром
      Головні фігуранти скандалу

      Не меншим викликом стане для президента реформа силових структур. Генеральна прокуратура, попри реорганізацію, досі залишається інструментом тиску і політичного впливу. Створене замість неї Державне бюро розслідувань ще не запрацювало в повному режимі. Службу безпеки лихоманить від скандалів навколо найвпивовіших силовиків.

      Якщо брати сектор безпеки, то треба давно зробити те, що чомусь не зроблене нинішнім керівництвом, реформувати СБУ, вона має стати виключно спецслужбою,
      – наголосив Віталій Дейнега.

      А от одразу після перемоги головним викликом для президента стануть призначення – він має привести професійних і гідних людей на ключові позиції – від силовиків до голови Нацбанку. І в цих призначеннях, і в просуванні інших ініціатив йому буде конче потрібна лояльна більшість в парламенті.

      Рада має затверджувати ключові рішення очільника держави. Й нарешті новому господарю Банкової доведеться переконати світ у тому, що він успішно долає усі ці виклики. Бо зовнішня політика – теж прерогатива президента.

      вибори
      Як відбуваються вибори в Україні

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Адміністрація Президента Реформи СБУ
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