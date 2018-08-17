З якого продукту найкраще починати ранок
Фахівці провели експеримент і з'ясували, що один з найпопулярніших сніданків найкраще бореться зі стресом, а це забезпечить хороший, продуктивний день.
Учені з Гарвардського університету поділили добровольців на три групи, передає Мenslife.
Протягом тридцяти днів учасники експерименту снідали різними продуктами. Одна група їла яйця, друга – вівсяну кашу з пластівців грубого помелу, третя – вівсянку швидкого приготування.
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З'ясувалось, що найменше вплив стресу протягом дня відчували ті, хто їв на сніданок яйця. А все тому, що білок і мікроелементи жовтка нейтралізували гормон стресу, який продукують наднирники.
Якщо снідати яйцями – організм краще справлятиметься зі стресом протягом дня
А от найбільше від стресу страждала третя група, яка споживала вівсянку швидкого приготування. Річ у тім, що вона сприяє зростанню цукру у крові, який потім різко знижується.
Через ці коливання зростає рівень гормону стресу – у людей з'являється страх, нервозність та панічні атаки.
Дієтологи радять готувати з яєць омлет з броколі або цвітною капустою. Також стати стійкішим до стресових ситуацій допоможуть гарбузовий сік і гарбузове насіння. Завдяки магнію зникає відчуття тривожності.
Щоб впоратися зі стресом – достатньо підкоригувати свій раціон
До слова, з'їдати по два курячих яйця щодня надзвичайно корисно для організму, якщо у вас відсутні протипоказання.
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