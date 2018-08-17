З якого продукту найкраще починати ранок

Фахівці провели експеримент і з'ясували, що один з найпопулярніших сніданків найкраще бореться зі стресом, а це забезпечить хороший, продуктивний день.

Учені з Гарвардського університету поділили добровольців на три групи, передає Мenslife.

Протягом тридцяти днів учасники експерименту снідали різними продуктами. Одна група їла яйця, друга – вівсяну кашу з пластівців грубого помелу, третя – вівсянку швидкого приготування.

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З'ясувалось, що найменше вплив стресу протягом дня відчували ті, хто їв на сніданок яйця. А все тому, що білок і мікроелементи жовтка нейтралізували гормон стресу, який продукують наднирники.

Якщо снідати яйцями – організм краще справлятиметься зі стресом протягом дня

А от найбільше від стресу страждала третя група, яка споживала вівсянку швидкого приготування. Річ у тім, що вона сприяє зростанню цукру у крові, який потім різко знижується.

Через ці коливання зростає рівень гормону стресу – у людей з'являється страх, нервозність та панічні атаки.

Дієтологи радять готувати з яєць омлет з броколі або цвітною капустою. Також стати стійкішим до стресових ситуацій допоможуть гарбузовий сік і гарбузове насіння. Завдяки магнію зникає відчуття тривожності.

Щоб впоратися зі стресом – достатньо підкоригувати свій раціон

До слова, з'їдати по два курячих яйця щодня надзвичайно корисно для організму, якщо у вас відсутні протипоказання.

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