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З якого віку можна вчити малюка іноземній мові: приголомшливі цифри

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З якого віку можна вчити малюка іноземній мові
З якого віку можна вчити малюка іноземній мові / unsplash.com

Володіння іноземною мовою, а краще кількома – важлива навичка для досягнення успіху. Все більше батьків дбають, щоби їхня дитина якнайкраще засвоїла іноземні мови. Але не всі знають, коли слід починати навчання.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

З її слів, починати говорити дитині слова іноземною мовою можна починати вже з 7-мимісячного віку.

"UNICEF Ukraine поділилися дослідженням, в якому науковці допомагали малюкам з Іспанії вивчати англійську вже від 7 і до 33 місяців. Результати чудові – за 18 тижнів навчання діти у середньому вивчили 74 слова англійською", – зазначила вона.

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Зі слів Супрун, перший словниковий запас іноземної мови стане добрим стартом для глибокого вивчення її й надалі.

Окрім того, дослідники стверджують – мозок малюка дуже потужний, "справжня машина" для навчання. Малюки, які вчать ще одну мову, краще розв’язують задачі.

Використовуйте потенціал дітей на повну – це допоможе їм раніше розкрити свої таланти та дасть хороший старт у житті. Та не забувайте, що кожна дитина різна, тому підхід і вимоги також мають бути індивідуальні,
– підсумувала Супрун.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Освіта Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Діти
Джерело: 24 Канал
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