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Телеканал новин 24 Новини Подорожі

З якої країни походять найбільш невдоволені туристи: цікавий рейтинг

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З якої країни походять найбільш невдоволені туристи
З якої країни походять найбільш невдоволені туристи / www.pexels.com

Виявляється, затяті мандрівники можуть бути ще неабиякими критиками та вибагливими персонами у своїх подорожах. Як виявилось, представники Іспанії є найбільш незадоволеними мандрівниками в світі.

Такий неочікуваний та цікавий рейтинг склав онлайн-сервіс Reward Expert.

При складанні рейтингу експерти брали до уваги близько 3,5 мільйона відгуків про готелі, в яких зупинялися мандрівники у 70 країнах світу. Після ретельних підрахунків та досліджень саме іспанські, ірландські та ісландські туристи є найвибагливішими у світі мандрівниками.

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Представники Іспанії є найбільш незадоволеними мандрівниками в світі

Слідом за ними йдуть представники Італії та Болгарії. Загалом, у десятку перших також увійшли туристи з Зімбабве, Данії, Туреччини, Ірану і Литви.

Компанія також склала рейтинг, відповідно, найщасливіших туристів у світі. Перші сходинки зайняли представники Росії, Сербії та Лівану. Наступні місця у першій десятці посіли мандрівники з Австралії, Білорусі, Ізраїлю, Грузії, Йорданії, США і Колумбії.

Теги: LifeStyle Подорожі Рейтинги відпочинок
Джерело: 24 Канал
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