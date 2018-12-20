З якою швидкістю їхала Зайцева у момент смертельної ДТП у Харкові: з'явилися нові дані

20 грудня у Шевченківському райсуді Харкова відбулося чергове слухання справи щодо смертельної ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, під час якого до цієї справи було долучено автотехнічну експертизу. Відповідно до її результатів, Зайцева рухалася зі швидкістю 106 кілометрів за годину.

Саму експертизу, яку було проведено у Дніпровському науково-дослідному інституті судових експертиз за заявою адвоката Дронова – Сергія Перепелиці. Зауважимо, що під час слухання захист Зайцевої клопотав проти долучення її результатів до матеріалів справи.

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Опісля захисник Дронова сповістив про основні висновки експертів.

Я можу розповісти кілька ключових моментів... Перше, це встановлення середньої швидкості автомобіля Lexus (на якому їхала друга підозрювана Олена Зайцева – 24 канал). Швидкість було встановлено: 106 кілометрів за годину. Далі – відстань, на якій перебував автомобіль Lexus від автомобіля Volkswagen (за кермом якого був Дронов – 24 канал) у момент початку руху автомобіля Volkswagen: приблизно 120 метрів. І третій момент – те, що водій автомобіля Lexus міг зупинити свій автомобіль до стоп-лінії своєї, до перехрестя, у разі, якби рухався зі встановленою швидкістю,

– зауважив він.

Відтак, юрист робить висновок, що уникнути дорожньо-транспортну пригоду шляхом натискання на гальма було можливим.

"Експерти виключили з пунктів Правил дорожнього руху, які Дронов (за даними слідства) порушив. Вони кажуть, що немає причинно-наслідкового зв'язку між порушенням цих правил і причинно-наслідковим зв'язком", – зауважив Перепелиця.

Також адвокат вважає, висновки експертизи вказують на те, що докази, які покладено в основу обвинувачення, "є не зовсім об'єктивними".

"Оцінку цих доказів дасть суд у нарадчій кімнаті під час прийняття судового рішення", – розповів, зі свого боку, суддя Віктор Попрас.

Додамо, що суд оголосив перерву до 8 січня, аби всі сторони змогли ознайомитися з результатами експертизи.

Нагадаємо, раніше за результатами судово-медичної експертизи так і не вдалося встановити, чи була Олена Зайцева під впливом опіатів у момент аварії. Як зауважили у висновку Співробітники Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, у них немає достатньо даних, аби це визначити.

Щодо відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.