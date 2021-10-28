За його словами, справу можуть "поховати" за умовні 10 тисяч доларів. Щоб цього не трапилося, чоловік порадив не просити про правову допомогу публічно.

Зауважте Без права внесення застави: суд взяв під варту 16-річного підозрюваного у ДТП у Харкові

Чого слід остерігатися

Найєм зауважив, що сторона обвинуваченого може піти на різні махінації заради бажаного результату. Зокрема й "підіслати" своїх адвокатів, які будуть діяти в інтересах підсудного.

Також правозахисник зауважив, що справа є дуже гучною, тому не будуть вчиняти підкуп очільників правоохоронних органів. Мовляв, у таких випадках це надто дорого або й взагалі неможливо.

Тому за умовну суму в 10 000 доларів будь-який слідчий зробить відповідну помилку під час досудового розслідування, що своєю чергою може поховати справу,

– припустив Масі Найєм.

Також він додав, що будуть зацікавлені в чесному слідстві лише адвокати потерпілої.

Коротко про цю ДТП

Смертельна аварія сталася ввечері 26 жовтня. 16-річний водій Infiniti на швидкості 100 кілометрів на годину влетів в інший легковик.

Chevrolet після цього відлетів у сторону, а водій помер у понівеченому авто.

Співробітники поліції одразу затримати підозрюваного. Якщо провину хлопця доведуть – йому загрожує до 8 років за ґратами.

28 жовтня йому образи запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

При цьому адвокатка 16-річного почала запевняти, що за кермом міг бути не він.

Читайте повний текст допису правозахисника Масі Найєма:

Щодо ДТП в Харкові й адвоката для потерпілої.



1. Небезпечно публічно просити правову допомогу.

Тому що адвокати підозрюваного можуть "заслати" адвокатів, які будуть працювати в інтересах підозрюваного, а не потерпілої.

Я це пишу не з метою, щоб взяли нас. Але з метою, щоб сама потерпіла взяла це до уваги. Вірю, що пост вона прочитає.



2. Чому потрібні адвокати стороні потерпілій.

Справа дуже гучна. "Стратегія" захисту майбутніх підозрюваних не буде направлена на підкуп очільників правоохоронних органів, бо в такій справі це дуже дорого якщо взагалі можливо.

Тому за умовну суму в 10 000 доларів будь-який слідчий зробить відповідну помилку під час досудового розслідування, що в свою чергу може поховати справу.

І лише адвокати потерпілої будуть зацікавлені в тому, щоб такі помилки не допускати.



Щирі співчуття потерпілій.

Я не можу уявити, щоб я пережив, як би втратив батька ось таким чином…