Відповідну інформацію оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. Під час обстрілу в підвалі школи були люди.

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Внаслідок атаки по будинку на Оболоні вибило вікна в школі

За 100 метрів від будинку, який обстріляли орки, стоїть інклюзивна школа. Вибухова хвиля була такої сили, що пошкодила шибки в школі,

– розповів політик.

Нардеп пояснив, що під час атаки у бомбосховищі тоді ховалося 13 людей.

Авіаудар у Києві пошкодив школу на Оболоні / Фото Олексія Гончаренка та скриншот з відео

Внаслідок ударів окупантів у Києві пошкоджена школа: відео