У Львові активно ремонтують дитсадки, які не працювали протягом 20 – 25 років. За 2015 – 2020 роки відновили роботу 11 садочків. Таким чином львівські дитсадки можуть прийняти на 10 тисяч більше дошкільнят, ніж 5 років тому.

Нові дитсадки у Львові не будуватимуть, поки не відремонтують всі ті, які вже є у місті. Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий.

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Чому в пріоритеті відновлення старих дитсадків

Садовий заявив, що він планує відремонтувати усі садочки, які вже побудували раніше. Усі діти мають навчатись в однаково хороших умовах. Мер міста розповів, що не хоче, щоб в одному районі стояли поруч 2 дитсадки: один старий, невідремонтований, а другий – новенький, "збудований Садовим".

Ніхто з міської ради не закладав капсулу перед будівництвом і не перерізав стрічок на відкриттях. Ми просто повернули майно громади громаді. Це 125 дошкільних груп для 3,5 тисячі дітей. Загалом з 2006 року ми збільшили кількість місць в садочках з 16 до 26 тисяч,

– заявив мер Львова.

Дитсадки все ж побудують у нових мікрорайонах

У Львові постійно з'являються нові мікрорайони, тому дитсадки таки будуватимуть.

"Щодо будівництва. Зрозуміло, що все ж нові садки будувати треба. І ми це робимо. Три роки тому ми відкрили новий садок на Новознесенській, зараз добудовуємо садок на Малоголосківській на 350 дітей", – додав Садовий.

За словами глави міста, будівництво нових дитсадків заплановане у таких мікрорайонах:

Рясне-1;

Рясне-2:

Сихів;

на вулиці Під Голоском;

на вулиці Роксоляни;

на перехресті Стрийська – Наукова.

Проте через коронавірус та кризу, будівництво нових садків переноситься на недалеке майбутнє.