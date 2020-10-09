За 5 років у Львові відновили роботу 11 дитсадків, нові поки не будуватимемо, – Садовий
У Львові активно ремонтують дитсадки, які не працювали протягом 20 – 25 років. За 2015 – 2020 роки відновили роботу 11 садочків. Таким чином львівські дитсадки можуть прийняти на 10 тисяч більше дошкільнят, ніж 5 років тому.
Нові дитсадки у Львові не будуватимуть, поки не відремонтують всі ті, які вже є у місті. Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий.
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Чому в пріоритеті відновлення старих дитсадків
Садовий заявив, що він планує відремонтувати усі садочки, які вже побудували раніше. Усі діти мають навчатись в однаково хороших умовах. Мер міста розповів, що не хоче, щоб в одному районі стояли поруч 2 дитсадки: один старий, невідремонтований, а другий – новенький, "збудований Садовим".
Ніхто з міської ради не закладав капсулу перед будівництвом і не перерізав стрічок на відкриттях. Ми просто повернули майно громади громаді. Це 125 дошкільних груп для 3,5 тисячі дітей. Загалом з 2006 року ми збільшили кількість місць в садочках з 16 до 26 тисяч,
– заявив мер Львова.
Дитсадки все ж побудують у нових мікрорайонах
У Львові постійно з'являються нові мікрорайони, тому дитсадки таки будуватимуть.
"Щодо будівництва. Зрозуміло, що все ж нові садки будувати треба. І ми це робимо. Три роки тому ми відкрили новий садок на Новознесенській, зараз добудовуємо садок на Малоголосківській на 350 дітей", – додав Садовий.
За словами глави міста, будівництво нових дитсадків заплановане у таких мікрорайонах:
- Рясне-1;
- Рясне-2:
- Сихів;
- на вулиці Під Голоском;
- на вулиці Роксоляни;
- на перехресті Стрийська – Наукова.
Проте через коронавірус та кризу, будівництво нових садків переноситься на недалеке майбутнє.