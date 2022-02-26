У дописі Сергій Притула запитав, чи є рації у когось на складах або в магазинах, які зачинились. Зазначивши, що "за будь-які гроші".
Важливо У МВС просять українців знімати таблички з назвами міст та вулиць
Усім, хто може допомоги, треба телефонувати на такі номери:
- +380 (50) 997 93 60
- +380 (73) 167 26 46
- +380 (68) 071 63 71
"Наберіть наші лінії. Якщо на якусь не дотелефонуєтесь, наярюйте на іншу! Дякую! Працюємо", – додав Сергій Притула.
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Допис Сергія Притули
Київ!
Треба рації.
За будь-які гроші!
Може в когось щось є ще на складах чи в магазинах, які зачинились.
+380 (50) 997 93 60
+380 (73) 167 26 46
+380 (68) 071 63 71
Наберіть наші лінії.
Якщо на якусь не дотелефонуєтесь, наярюйте на іншу!
Дякую!
Працюємо!