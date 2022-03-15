Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що відповідальність за воєнні злочини для російських військових – неминуча.

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Вдалося евакуювати майже 4 тисячі мирних жителів

Президент зауважив, що окупанти обов'язково відповідатимуть за свідомо створену ними гуманітарну катастрофу в українських містах.

"Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені. В усіх наших містах. Усі наші партнери поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей і місцевого самоврядування в Херсонській та Запорізькій областях. У тимчасово окупованих районах", – зауважив Зеленський.

Вороги відповідатимуть й за зірвані гуманітарні коридори. Президент зазначив, що 14 березня з міст і містечок Київської та Луганської областей вдалося вивезти 3806 українців.

Нашу колону зі 100 тоннами найнеобхіднішого для Маріуполя досі утримують у Бердянську. Вже третій день. Але ми будемо намагатися. Будемо робити все, щоб маріупольці отримали продукти, воду й медикаменти,

– додав Зеленський.

Він підсумував, що партнери України мають повну інформацію про дії окупантів, а кожна агресивна дія загарбників лише підштовхує світ до нових санкційних рішень.

Дивіться нічне звернення президента: