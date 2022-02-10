За добу понад 70 тисяч українців вакцинувались проти коронавірусу

Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 70 678 людей. Більшість щеплень – друга доза.

Добова статистика вакцинації проти COVID-19

Зокрема, першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей. Відомо, що додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.

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Щеплення проводили 892 мобільні бригади з імунізації, 3 299 пунктів щеплення та 426 центрів вакцинації населення.

Використовували чотири препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 53 292 щеплення,

Sinovac (CoronaVac) – 12 384,

Moderna – 4 033,

AstraZeneca – 969.

Загальна статистика вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей.

Станом на 10 лютого додаткову дозу отримали – 22 159 людей, а бустерне щеплення зробили уже 512 531 людина.

Загалом проведено 30 925 212 щеплень.

Нагадаємо, що НСЗУ продовжує укладати договори з надавачами медичних послуг за напрямом вакцинація проти COVID-19 та оплачує надану пацієнтам послугу з вакцинації. Так, медичні заклади отримують за кожного пацієнта:

35 гривень за першу дозу вакцинації;

84 гривні за другу дозу вакцинації;

60 гривень за третю дозу вакцинації.

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