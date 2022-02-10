За добу понад 70 тисяч українців вакцинувались проти коронавірусу
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 70 678 людей. Більшість щеплень – друга доза.
Добова статистика вакцинації проти COVID-19
Зокрема, першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей. Відомо, що додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.
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Щеплення проводили 892 мобільні бригади з імунізації, 3 299 пунктів щеплення та 426 центрів вакцинації населення.
Використовували чотири препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 53 292 щеплення,
- Sinovac (CoronaVac) – 12 384,
- Moderna – 4 033,
- AstraZeneca – 969.
Загальна статистика вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей.
Станом на 10 лютого додаткову дозу отримали – 22 159 людей, а бустерне щеплення зробили уже 512 531 людина.
Загалом проведено 30 925 212 щеплень.
Нагадаємо, що НСЗУ продовжує укладати договори з надавачами медичних послуг за напрямом вакцинація проти COVID-19 та оплачує надану пацієнтам послугу з вакцинації. Так, медичні заклади отримують за кожного пацієнта:
35 гривень за першу дозу вакцинації;
84 гривні за другу дозу вакцинації;
60 гривень за третю дозу вакцинації.
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