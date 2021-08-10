За голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу
10 серпня 2021 , 16:48Читать новость на русском
Джерело:"Слово і Діло"
Голова Харківської облради Артур Товмасян більше не сидітиме у СІЗО. 10 серпня стало відомо, що за підозрюваного у хабарництві внесли заставу.
Товмасян вже на волі
За очільника обласної ради Харкова внесли майже 3 мільйони доларів застави. Про це повідомила керівниця відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
Раніше Суд обрав запобіжний захід голові Харківської облради Артуру Товмасяну
За голову Харківської обласної ради, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди, внесли 2 996 400 гривень застави,
– заявила Чемерис.
Зауважимо, 5 серпня ВАКС обрав Товмасяну запобіжний захід – внесення застави. На це чиновнику дали 5 днів. До речі, сам голова облради бідкався, що грошей немає.
Що відомо про справу чиновника
- 26 серпня вдома та в кабінеті голови Харківської облради провели обшуки детективи Національного антикорупційного бюро.
- 4 серпня Товмасяну повідомили про підозру у хабарництві.
- За даними слідства, чиновник вимагав близько 1 мільйона гривень за те, щоб зберегти посаду керівнику одного з комунальних підприємств.
- Перед тим повідомлення про підозру вручили заступнику Товмасяну Андрію Малишу та адвокату.