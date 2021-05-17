Мовний омбудсмен України Тарас Кремінь повідомив, що буде стежити за депутатами Харківської міськради. Це необхідно, оскільки на них було багато скарг щодо користування недержавною мовою.

Ймовірно, мовиться про російську, якою часто спілкуються на сесіях міськради. Про це Тарас Кремінь написав у своїй офіційній відповіді на заяву жителя Харкова.

До теми Кремінь назвав регіони, де було найбільше порушень мовного закону



Детальніше про слова омбудсмена

Уповноважений із захисту державної мови написав, що йому надійшла вже значна кількість скарг на порушення закону України в міськраді Харкова. А саме, кілька громадян писали, що там не дотримуються статті "Про функціонування української мови як державної" на сесіях.

Через це Тарас Кремінь почав заходи державного контролю за застосуванням державної мови депутатами та іншими чиновниками установи. Як саме буде виглядати цей контроль – поки невідомо.

Зверніть увагу! Мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав, що новий гімн Одеси суперечить закону України. Мер міста Геннадій Труханов у відповідь сказав, що це провокація. Також він звинуватив омбудсмена в розхитуванні суспільства.