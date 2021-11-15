За кермом міг бути поліцейський: у Харкові авто перекинулось після жорсткого зіткнення

На Салтівському шосе в Харкові сталося жорстке зіткнення двох автомобілів. Мitsubishi на швидкості протаранив Chevrolet і перекинувся.

Це сталося ввечері 14 листопада. Згодом у мережі повідомили, що за кермом Mitsubishi був п'яний поліцейський.

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Врізався в бордюр і перекинувся

Mitsubishi Outlander на великій швидкості протаранив Chevrolet Aveo, а потім зачепив ще один автомобіль. Удар був настільки сильним, що кросовер розвернуло боком. Згодом він врізався у бордюр та сталося перекидання.

Учасників аварії забирає швидка: дивіться відео

Потерпілого водія, а також жінку з Chevrolet Aveo відвезли до лікарні. Про те, що водій Mitsubishi був п'яним розповіли очевидці аварії.

Автомобіль перекинувся після аварії: дивіться відео

Що відомо про ймовірного винуватця

Незадовго після аварії харківський адвокат Ігор Герасименко поширив у мережі інформацію про те, що п'яний водій є поліцейським. Він нібито працює в Охтирці, що на Сумщині.

Адвокат розповідає про цю ДТП: дивіться відео

Прізвище Ковальчук, але тільки в невідкладну допомогу він потрапив із прізвищем Синявський. Говорив з лікарем відділення, говорив з медсестрою – його в палаті немає,

– сказав Герасименко.

Адвокат додав, що учасника ДТП забрала з лікарні дружина. Наразі правоохоронці це ніяк не коментували. Тому невідомо, чи справді чоловік є оперуповноваженим.

Скриншот із реєстру декларації / Фото телеграму "Харьков Life"

Також скоїв інші аварії

Також очевидці повідомили, що в той вечір чоловік напідпитку скоїв не одну ДТП. Перед тим, як протаранити Chevrolet біля хлібзаводу, водій Mitsubishi Outlander влаштував ДТП на Нових Будинках.

Також він зіткнувся з LADA Priora на перехресті Салтівського шосе та проспекту Ландау. На автомобіль нібито не оформлена жодна страховка.

Місце жорсткої аварії з перекиданням у Харкові: дивіться відео