Кого у Харкові хочуть бачити майбутнім мером: свіже опитування
Джерело:група "Рейтинг"
Відповідно до результатів останнього соцдослідження, жителі Харкова обрали б новим мером Ігоря Терехова. За нього готові проголосувати 38,1 % людей. Також серед лідерів – Михайло Добкін, Юлія Світлична та Євгеній Мураєв.
Відповідне опитування у формі інтерв'ю провели протягом 3 – 11 липня. У ньому взяли участь 1 200 жителів Харкова. Gомилка репрезентативності – не більше ніж 2,8%
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Новий рейтинг претендентів на посаду мера Харкова
Перше місце посідає Ігор Терехов – 38,1 %. Він є головою партії "Блог Кернеса – Успішний Харків". Також наразі виконує обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса.
Другим фігурує Михайло Добкін – 15,8%. Ймовірний кандидат вже був мером Харкова у 2006 – 2010 роках. Пізніше очолив Харківську обладміністрацію.
Третє місце посідає Юлія Світлична від "Блоку Світличної – Разом". Депутатка була головою Харківської облдержадміністрації. Вона стала першою жінкою на цій посаді на Харківщині.
На четвертому місці – Олександр Фельдман (6,1%). Наразі він у Раді представляє ОПЗЖ. Раніше був членом "Батьківщини" та "Партії регіонів". У Харкові ще його знають як громадського діяча.
Окрім вищезгаданих політиків, місцеві також розглядають такі кандидатури:
- Сергій Жадан – 2,3%;
- Олексій Кучер – 2,3%;
- Микита Роженко – 1,7%;
- Олег Абрамічев – 1,1%;
- Олег Ситенко – 0,3%.
Майбутні виборці зазначають, що 1,8% людей проголосують за зовсім іншого кандидата, 6,3% ще в роздумах, а 5% – взагалі не проголосують.
Результати опитувань про мера Харкова у 2021 році / Скриншот даних соціологічної групи "Рейтинг"
Не проголосували б за жодну ціну
Серед людей також проводили антиопитування. Жителі Харкова розповіли, за кого точно не проголосували б.
За результатами, Терехову довіряють найбільше – 54% опитаних містян. Водночас не довіряють аж 36%.
Щодо решти, то Світличній більшість людей не довіряє (44%), аніж довіряє (38%). Добкіна харків'яни вважають не надто надійним – довіряють 35% опитаних, натомість не довіряють – 57%, А найменше довіри у жителів Харкова викликає Фельдман – 31% проти 58%.
Кому в Харкові довіряють, а кому – ні / Скриншот даних соціологічної групи "Рейтинг"
Хто на думку харків'ян переможе
Рейтинг претендентів, які, ймовірно, переможуть трохи відрізняється від списку тих, за кого планують проголосувати люди.
- Ігор Терехов – 61%.
- Михайло Добкін – 14 %.
- Олександр Фельдман – 3%.
- Юлія Світлична – 3%.
- Євген Мураєв – 1%
- Олексій Кучер – 1%.
Інші опитувані не можуть визначитись. Таких – 16%.
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Хто переможе на виборах мера у Харкові 2021 / Скриншот даних соціологічної групи "Рейтинг"