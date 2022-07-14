Він акцентував на тому, що серед постраждалих є й діти. Адже росіяни посеред дня завдали ракетного удару по цивільних об'єктах у центрі міста.

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Поки в Гаазі триває Конференція з питань підзвітності під керівництвом глави МЗС Нідерландів, росія скоює ще один військовий злочин. Серед постраждалих від ракетного удару по Вінниці щонайменше одна дитина. За кожну краплю української крові та сльози ми будемо судити російських військових злочинців,

– написав Кулеба.

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