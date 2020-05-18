За крок до біди: у Києві дерево обвалилося прямо перед авто, в якому були люди – відео
У Києві на вулиці Стеценка дерево впало на проїзну частину. Ще б мить і стовбур розчавив авто з людьми, яке рухалося дорогою.
Дерево впало на проїзну частину прямо перед авто, яке їхало. Відео з реєстратора автомобіля з'явилося у спільноті Київ Оперативний у фейсбуці.
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Дивом падіння не сталося саме тоді, коли водій рухався під деревом. Відтак, ні саме авто, ні люди, які були всередині, не постраждали.
Стовбур перекрив одну смугу руху, і водіям довелося об'їжджати його.
Дерево впало просто перед машиною – дивіться відео
Падіння дерев у Києві
Цього ж дня дерево впало у самісінькому центрі столиці біля будівлі СБУ. Ніхто з людей не постраждав, а машин у тій зоні припарковано не було.