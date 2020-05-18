За крок до біди: у Києві дерево обвалилося прямо перед авто, в якому були люди – відео

У Києві на вулиці Стеценка дерево впало на проїзну частину. Ще б мить і стовбур розчавив авто з людьми, яке рухалося дорогою.

Дерево впало на проїзну частину прямо перед авто, яке їхало. Відео з реєстратора автомобіля з'явилося у спільноті Київ Оперативний у фейсбуці.

Дивіться також Епічна ДТП у Харкові: дівчина на елітному Porsche в’їхала у квіти та знесла дорожній знак – фото

Дивом падіння не сталося саме тоді, коли водій рухався під деревом. Відтак, ні саме авто, ні люди, які були всередині, не постраждали.

Стовбур перекрив одну смугу руху, і водіям довелося об'їжджати його.

Дерево впало просто перед машиною – дивіться відео

Падіння дерев у Києві

Цього ж дня дерево впало у самісінькому центрі столиці біля будівлі СБУ. Ніхто з людей не постраждав, а машин у тій зоні припарковано не було.

Та на цьому деревопад у Києві на закінчився. Ще один стовбур надломився на Борщагівці. Очевидесь інциденту зазначає у соцмережі, що встиг відійти буквально в останній момент. Він почув тріскотіння від дерева, під яким стояв і вирішив стати подалі. Тоді дерево зламалося прямо на його очах.