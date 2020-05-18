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За крок до біди: у Києві дерево обвалилося прямо перед авто, в якому були люди – відео

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На Стценка дерево впало на проїзну частину
На Стценка дерево впало на проїзну частину / скриншот з відео

У Києві на вулиці Стеценка дерево впало на проїзну частину. Ще б мить і стовбур розчавив авто з людьми, яке рухалося дорогою.

Дерево впало на проїзну частину прямо перед авто, яке їхало. Відео з реєстратора автомобіля з'явилося у спільноті Київ Оперативний у фейсбуці.

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Дивом падіння не сталося саме тоді, коли водій рухався під деревом. Відтак, ні саме авто, ні люди, які були всередині, не постраждали.

Стовбур перекрив одну смугу руху, і водіям довелося об'їжджати його. 

Дерево впало просто перед машиною – дивіться відео

Падіння дерев у Києві

Цього ж дня дерево впало у самісінькому центрі столиці біля будівлі СБУ. Ніхто з людей не постраждав, а машин у тій зоні припарковано не було. 

Та на цьому деревопад у Києві на закінчився. Ще один стовбур надломився на Борщагівці. Очевидесь інциденту зазначає у соцмережі, що встиг відійти буквально в останній момент. Він почув тріскотіння від дерева, під яким стояв і вирішив стати подалі. Тоді дерево зламалося прямо на його очах.
Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Негода в Україні Аварії та ДТП Новини Києва
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