Партія "За майбутнє" братиме участь у виборах: відомо, кого висунуть у мери Києва
Партія "За майбутнє" вирішила брати участь у місцевих виборах. Вже стало відомо, кого вони висунуть кандидатом на посаду мера Києва.
У виданні УНІАН повідомили, що партія ухвалила рішення про участь у місцевих виборах, які призначили на 25 жовтня 2020 року, на всеукраїнському з'їзді партії. Він відбувся на Співочому полі у Києві.
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Відомо, що партія "За майбутнє" йтиме на вибори разом з Аграрною партією. Народного депутата минулого скликання Ярослава Москаленка призначили керівником виборчого штабу.
Ярослав Москаленко / Фото УП
Кого партія висуватиме у мери Києва
Стало відомо також, що на посаду міського голови Києва від партії "За майбутнє" балотуватиметься Сергій Гусовський. Про це повідомив голова партії Ігор Палиця. Він висловив переконання у тому, що Сергій Гусовський точно пройде у другий тур та змагатиметься з Віталієм Кличком.
Сергій Гусовський / Фото samopomich
Також він додав, що "За майбутнє" висуватиме кандидатів на посади й інших міст України, зокрема:
- Рівного;
- Полтави;
- Луцька;
- Запоріжжя;
- Одеси;
- Білої Церкви.
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"Ми намагаємось, де є якісні люди, якісні представники. Просто так брати участь в перегонах ми не хочемо, тому що ми відповідаємо за тих, кого ми обираємо, пропонуємо. Якщо люди довірять і наші представники переможуть, то нам відповідати за рішення цих людей", – сказав голова партії.
Палиця повідомив, що в Одесі кандидатом від партії на посаду міського голови буде лікар Сергій Калінчук.
Що відомо про місцеві вибори 2020?Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. У цей день громадяни України обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Варто зазначити, що участь зможуть взяти не усі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.
Місцеві вибори пройдуть за новим принципом. Виборці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком. Нардепи від "Слуги народу" вже продемонстрували з разок нового бюлетеня. Раніше ЦВК просила Кабмін та Верховну Раду виділити гроші на місцеві вибори у жовтні 2020 року. На проведення голосування не вистачає понад мільярда гривень.