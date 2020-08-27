Партія "За майбутнє" вирішила брати участь у місцевих виборах. Вже стало відомо, кого вони висунуть кандидатом на посаду мера Києва.

У виданні УНІАН повідомили, що партія ухвалила рішення про участь у місцевих виборах, які призначили на 25 жовтня 2020 року, на всеукраїнському з'їзді партії. Він відбувся на Співочому полі у Києві.

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Відомо, що партія "За майбутнє" йтиме на вибори разом з Аграрною партією. Народного депутата минулого скликання Ярослава Москаленка призначили керівником виборчого штабу.



Ярослав Москаленко / Фото УП

Кого партія висуватиме у мери Києва

Стало відомо також, що на посаду міського голови Києва від партії "За майбутнє" балотуватиметься Сергій Гусовський. Про це повідомив голова партії Ігор Палиця. Він висловив переконання у тому, що Сергій Гусовський точно пройде у другий тур та змагатиметься з Віталієм Кличком.



Сергій Гусовський / Фото samopomich

Також він додав, що "За майбутнє" висуватиме кандидатів на посади й інших міст України, зокрема:

Рівного;

Полтави;

Луцька;

Запоріжжя;

Одеси;

Білої Церкви.

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"Ми намагаємось, де є якісні люди, якісні представники. Просто так брати участь в перегонах ми не хочемо, тому що ми відповідаємо за тих, кого ми обираємо, пропонуємо. Якщо люди довірять і наші представники переможуть, то нам відповідати за рішення цих людей", – сказав голова партії.

Палиця повідомив, що в Одесі кандидатом від партії на посаду міського голови буде лікар Сергій Калінчук.