Трапилось це в один день 12 серпня. На жінку напали вдень у відділку, а на чоловіка – увечері на міському пляжі.

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Поліцейська просто сиділа за столом

Інцидент трапився об 11:20 у другому відділі поліції Одеси, що на Грецькій. Один із відвідувачів підійшов до працівниці поліції і вдарив її в обличчя. У той час вона сиділа за столом у коридорі біля виходу.

Після цього зловмисник одразу втік. Удар був дуже сильний, тому потерпілу відвезли до лікарні. Лікарі згодом діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Правоохоронці знайшли і затримали чоловіка того ж дня. Зловмисник відмовився пояснювати, нащо він так вчинив. Відомо, що чоловік – безпритульний, 1990 року народження. Йому оголосили підозру за умисні побої легкої або середньої тяжкості під час виконання поліцейським своїх обов'язків. Наразі чоловіка відправили в ізолятор тимчасового утримання.

Напав під час роботи

Схожий випадок трапився увечері 12 серпня на території Лузанівського пляжу. Біля клубу "Восток" співробітника Нацгвардії напав невідомий і побив його. У той час потерпілий був на роботі – він патрулював поблизу пляжу.

Через завдані травми нацгвардієць змушений був звернутись до медиків. У нього діагностували струс головного мозку та виявили рану над лівою бровою. Нападника вдалося затримати. Ним виявився безробітний 1995 року народження.

Інцидент із нападом на нацгвардійця схожий до минулого нападу на поліцейську. Тому зловмисникові оголосили ту саму статтю і теж відвели до ізолятора.

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