Про це заявив мер Львова Андрій Садовий під час пресконференції.

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За його словами, загалом за час війни через Львів проїхали сотні тисяч біженців. А за одну добу лише через залізничний вокзал проходить близько 50 тисяч людей.

Ми будемо максимально допомагати всіх, хто приїжджає до Львова. Власне тому нам і потрібна підтримка міжнародних організацій, які мають відповідний досвід… Тут сьогодні треба працювати,

– наголосив мер Львова.

До слова, в той час як у всьому світі готові приймати українських біженців, які тікають від війни в Україні, десятки тисяч українців повертаються, щоб боротися з окупантами. З початку нападу Росії на Україну вже повернулися понад 140 тисяч українців. З них 80% – чоловіки.

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