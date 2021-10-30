За останнє десятиліття понад 80% вбивств журналістів залишились безкарними, – звіт
30 жовтня 2021 , 10:49Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
За останні 10 років у 81% вбивств журналістів не було покарано винних. Загалом життя відібрали у 278 медійників через свою діяльність.
Такі дані "Глобального індексу безкарності", які навели у Комітеті захисту журналістів.
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За 10 років загинули 278 журналістів з різних країн
За останнє десятиліття відбулось багато подій з постраждалими та загиблими: громадянська війна в Сирії, антиурядові заворушення в арабських країнах, напади екстремістських груп.
За цей час загинули 278 журналістів з різних країн. За 226 вбивств винні не понесли відповідальність.
Країни, які опинились у першій десятці "безкарності":
- Сомалі,
- Сирія,
- Ірак
- Південний Судан,
- Афганістан,
- Мексика,
- Філіппіни,
- Бразилія,
- Пакистан,
- Росія.
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