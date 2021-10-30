За останнє десятиліття понад 80% вбивств журналістів залишились безкарними, – звіт

За останні 10 років у 81% вбивств журналістів не було покарано винних. Загалом життя відібрали у 278 медійників через свою діяльність.

Такі дані "Глобального індексу безкарності", які навели у Комітеті захисту журналістів.

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За 10 років загинули 278 журналістів з різних країн

За останнє десятиліття відбулось багато подій з постраждалими та загиблими: громадянська війна в Сирії, антиурядові заворушення в арабських країнах, напади екстремістських груп.

За цей час загинули 278 журналістів з різних країн. За 226 вбивств винні не понесли відповідальність.

Країни, які опинились у першій десятці "безкарності":

Сомалі,

Сирія,

Ірак

Південний Судан,

Афганістан,

Мексика,

Філіппіни,

Бразилія,

Пакистан,

Росія.

У 2020 році жертвами вбивць стали 22 представники журналістської професії. Це майже удвічі перевищує показник 2019 року. Щодо 2021 року, то тут через складну ситуацію, прогнозувати щось важко.

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