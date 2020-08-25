За пів року інвестиції в Україну впали на третину
Капітальні інвестиції в Україну за пів року склали 163,8 мільярди гривень. Це – на 34,9% менше, ніж було торік.
Зниження інвестицій було зафіксовано у всіх галузях, інформує Держстат. Водночас найменше падіння було в сфері фінансової та страхової діяльності" – 0,2%.
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В яких галузях фіксується зниження інвестування:
- Інформація та телекомунікації – 8,3%;
- Промисловість – падіння інвестицій на 37,2%;
- Сільське господарство – 44,5%;
- Охорона здоров’я і надання соцдопомоги – 40,9%;
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 74,4%.