Капітальні інвестиції в Україну за пів року склали 163,8 мільярди гривень. Це – на 34,9% менше, ніж було торік.

Зниження інвестицій було зафіксовано у всіх галузях, інформує Держстат. Водночас найменше падіння було в сфері фінансової та страхової діяльності" – 0,2%.

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В яких галузях фіксується зниження інвестування:

Інформація та телекомунікації – 8,3%;

Промисловість – падіння інвестицій на 37,2%;

Сільське господарство – 44,5%;

Охорона здоров’я і надання соцдопомоги – 40,9%;

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 74,4%.

Зверніть увагу! За 6 місяців 2020 року було освоєно 163,8 мільярда гривень. Це – без урахування тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, Криму і Севастополя. Водночас за перший квартал сума становила 76,914 мільярда гривень.



А у другому кварталі 2020 року у порівнянні з другим кварталом 2019-го капітальні інвестиції скоротились на 34,4%.