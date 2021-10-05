Про винесення вироку повідомили 5 жовтня. При дослідженні матеріалів справи виявили, що раніше зловмисник був судимий одразу за кілька злочинів. Серед них помітили й убивство людини.

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2 травня цього року чоловіка зупинили на вулиці правоохоронці, які намагалися пояснити, що носити на собі радянську символіку – заборонено. Проте він наполягав на тому, що картинка серпа і молота не може бути незаконною в нашій країні.

Слід зазначити, що на відео цього інциденту є люди, які захищають зловмисника. Вони намагаються виправдати його тим, що в багатьох українців тоталітарний герб є навіть на свідоцтвах про народження.

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Яке покарання йому загрожує

Чоловіка судили за порушення закону про пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Відповідна стаття передбачає до 5 років ув'язнення.

Проте на суді підозрюваний уже визнав, що порушив закон і пообіцяв більше так не робити. Тому це назвали розкаянням і дали лише 1 рік умовного ув'язнення.

Досліди на людях і вбивство

У "послужному списку" фігуранта справи з 1996 року було чимало цікавого. Усі його викриті злочини були досить серйозними.

За що його судили раніше: