Вбивцю з Одеси засудили за радянську символіку: як його покарають
Джерело:телеграм УСІ
В Одесі суд виніс вирок чоловікові, який пропагував радянську символіку в річницю трагедії 2 травня. Він ходив у футболці з написом "СРСР" і гербом Радянського союзу.
Про винесення вироку повідомили 5 жовтня. При дослідженні матеріалів справи виявили, що раніше зловмисник був судимий одразу за кілька злочинів. Серед них помітили й убивство людини.
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2 травня цього року чоловіка зупинили на вулиці правоохоронці, які намагалися пояснити, що носити на собі радянську символіку – заборонено. Проте він наполягав на тому, що картинка серпа і молота не може бути незаконною в нашій країні.
Слід зазначити, що на відео цього інциденту є люди, які захищають зловмисника. Вони намагаються виправдати його тим, що в багатьох українців тоталітарний герб є навіть на свідоцтвах про народження.
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Яке покарання йому загрожує
Чоловіка судили за порушення закону про пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Відповідна стаття передбачає до 5 років ув'язнення.
Проте на суді підозрюваний уже визнав, що порушив закон і пообіцяв більше так не робити. Тому це назвали розкаянням і дали лише 1 рік умовного ув'язнення.
Досліди на людях і вбивство
У "послужному списку" фігуранта справи з 1996 року було чимало цікавого. Усі його викриті злочини були досить серйозними.
За що його судили раніше:
- умисне вбивство;
- нанесення тілесних ушкоджень;
- крадіжка;
- порушення прав пацієнта;
- неналежне виконання обов'язків медиком або фармацевтом;
- досліди на людях.