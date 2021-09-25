За рік не змогли поставити обеліску нормального, – батько загиблого під Чугуєвом курсанта

На місці падіння війського літака Ан-26 під Чугуєвом з'явиться пам'ятний знак. Втім, до роковин трагедії там встигли встановити лише тимчасовий камінь.

Там якраз і вказано, що згодом на майданчику буде пам'ятний знак. За попередньою інформаці, ще до кінця 2021 року. Пізніше планують облашувати й алею пам'яті на території університету.

До теми Тисячі людей несуть квіти: на Харківщині вшановують пам'ять загиблих в авіакатастрофі Ан-26​

25 вересня, рівно через рік після падіння літака, на місці авіакатастрофи збираються родичі загиблих. Серед них – батьки та старший брат курсанта Максима Хом'ячука.

За рік не змогли поставити якого обеліску нормального, хіба це ставлення…

– висловився батько загиблого, Володимир Хом'ячук.

Він розповів, що Максим хотів бути саме бойовим льотчиком, а не "транспортником". Хлопець прагнув захищати країну, жити у ній та служити для людей.

Гроші на пам'ятник збирають через благодійний фонд

Напередодні у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба анонсували збір коштів на встановлення пам'ятника й облаштування території на місці катастрофи. Втім, на це у навчальному закладі бракує грошей – їх не передбачено у бюджеті. Саме тому кошти збирають через благодійний фонд "Становлення захисника Вітчизни".

Що кажуть у мерії Чугуєва

Про яку суму мовиться та скільки вже вдалося зібрати – в університеті не уточнили. Проте підкреслили, що проєкт –дороговартісний та потребує значного фінансування.

У міській раді Чугуєва зазначили, що представники університету зверталися до них щодо увічнення пам'яті загиблих в авіатрощі. 27 липня збиралася комісія, яка розглядає це питання. У вересні проєкт рішення розглянуть місцеві депутати. Заступник мера міста Ігор Кащавцев уточнив, що концепцію пам'ятного знаку готував університет: планують виготовити знак з 4 гранітних плит.

"Університет пропонував, аби це був сквер. Оскільки ця ділянка належить до дороги державного значення, ми написали листа до Служби автомобільних доріг з проханням про погодження", – пояснив чиновник.

Трагедія біля Чугуєва: що відомо

25 вересня 2020 року біля Чугуєва, що на Харківщині, розбився військовий літак Ан-26. На його борту перебувало 27 людей – 7 членів екіпажу та 20 курсантів.

У Харківській ОДА повідомили, що політ виконували курсанти з 11 регіонів України. 2 хлопців вистрибнули з літака в останній момент, один з них помер у реанімації.

Спеціальна урядова комісія провела розслідування. За її висновками, причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.



Що відомо про авіатрощу біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу