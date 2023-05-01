За рік роботи Центру допомоги "Інвестохіллс" у Запоріжжі знайшли прихисток 700 ВПО

За перший рік роботи у Центрі з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам "Інвестохіллс" у Запоріжжі знайшли прихисток 700 вимушених переселенців, із них 160 дітей та особи з інвалідністю.

Про це повідомив Андрій Волков, засновник та управляючий партнер групи компаній "Інвестохіллс", яка відкрила центр у квітні минулого року.

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"Рішення про створення центру допомоги ми прийняли після того, як росіяни почали знищувати Маріуполь. На той час наші співробітники вже допомагали вивозити людей з цього міста та інших «гарячих точок», тому ми розуміли масштаб проблеми", – розповідає Андрій Волков.



За рік роботи у Центрі допомоги "Інвестохіллс" у Запоріжжі знайшли прихисток 160 дітей / Фото "Інвестохіллс"

Я приїхав до Запоріжжя 26 квітня, а 28 квітня ми прийняли першого переселенця з Мелітополя. У травні люди вже активно заселялися,

– згадує Микола Городенський, керівник Центру допомоги "Інвестохіллс".

За його словами, будівлю центру компанія облаштувала за короткий проміжок часу, навела лад на прилеглій території.

Замінили електропроводку, перебудували каналізацію, провели новий водопровід. Збудували вісім душових кабін. До кімнат закупили меблі, ліжка,

– розповідає Микола Городенський.

Загалом, за словами Андрія Волкова, переобладнання офісної споруди у шелтер коштувало групі компаній понад 2 мільйони гривень. Ще у 360 тисяч гривень обійшлося підключення опалення. Покрівлю на будівлі відремонтували завдяки місії ООН.



Переобладнання офісної споруди у шелтер коштувало групі компаній понад 2 мільйони гривень / Фото "Інвестохіллс"

Також засновники Центру та волонтери забезпечили ВПО одягом та предметами першої необхідності, побудували спортивний та дитячий майданчики. З дітьми почали займатися психологи, стали проводити заняття художники та хореографи.

При цьому з мешканців плату за проживання у центрі чи будь-які інші платежі ніхто ніколи не стягував.



Засновники Центру та волонтери забезпечили ВПО одягом та предметами першої необхідності / Фото "Інвестохіллс"

За словами Миколи Городенського, до грудня минулого року у шелтері одночасно могли проживати до 140 людей. З 15 грудня їх кількість трохи зменшилася у зв’язку з закриттям пункту пропуску у Василівці Запорізької області. Тож наразі у шелтері постійно проживають близько 60 людей із Запорізької, Харківської, Луганської та Херсонської областей.

Щодо подальших планів роботи центру, то, за словами Андрія Волкова, вона продовжиться і надалі.

"Будемо допомагати людям, які вимушені були залишити рідні домівки доти, доки це потрібно", – підкреслює засновник.