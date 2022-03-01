За те, що прокидаюсь зранку, – маленький хлопчик зворушливо подякував ЗСУ, відео
Джерело:Анатолій Штефан
Українські військові мужньо боронять нашу країну від російського агресора. Вони стали символом мужності та честі. Українці масово дякують військовим у соціальних мережах.
Український військовий Анатолій Штефан або Штірліц, оприлюднив напевно одну з найзворушливіших подяк.
Зверніть увагу Російське військо розгублене, а наступ уповільниться: експертні прогнози
Хлопчик подякував ЗСУ
На відео маленький хлопчик дякую українському солдату за те, що може прокидатися кожного ранку та усім тим, хто захищає Україну та його дім.
Я вам бажаю терпіння, сил і не здатися. Український народ будем єднатися,
– говорить дитина.
Анатолій Штефан прокоментував це відео наступним чином: "Дякуємо, рідний. Слава нації".
Дивіться відео з привітанням хлопчика:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!