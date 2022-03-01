За те, що прокидаюсь зранку, – маленький хлопчик зворушливо подякував ЗСУ, відео

Українські військові мужньо боронять нашу країну від російського агресора. Вони стали символом мужності та честі. Українці масово дякують військовим у соціальних мережах.

Український військовий Анатолій Штефан або Штірліц, оприлюднив напевно одну з найзворушливіших подяк.

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Хлопчик подякував ЗСУ

На відео маленький хлопчик дякую українському солдату за те, що може прокидатися кожного ранку та усім тим, хто захищає Україну та його дім.

Я вам бажаю терпіння, сил і не здатися. Український народ будем єднатися,

– говорить дитина.

Анатолій Штефан прокоментував це відео наступним чином: "Дякуємо, рідний. Слава нації".

Дивіться відео з привітанням хлопчика:

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