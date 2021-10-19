За тиждень померли кілька медиків із Харкова: COVID-19 виявився сильнішим

У Харкові 19 жовтня повідомили, що за минулий тиждень померли 3 медичних працівники міських установ. Усі вони захворіли на коронавірус і мали ускладнення.

За весь час пандемії померли від COVID-симптомів 2 047 жителів Харкова. Із них медиками були 30 осіб.

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Що відомо про загиблих медиків

Про смерть медиків розповіла заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, це були 2 медсестри з дитячої поліклініки №7, а також їх колега з лікарні №25.

Для хворих на коронавірус у місті відвели 1540 ліжко-місць, з яких 719 – з підключеним киснем. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 1 145 осіб.

Із всіх пацієнтів стаціонару вакцинованими є лише 69 людей. Хворих на COVID-19 у Харкові приймають лікарні №13, №17, №18 та №25, а також пологовий будинок №2.

Ситуація в місті на межі катастрофи

18 жовтня повідомили, що ситуація з коронавірусом у місті справді критична. Усі місця, які підключені до потокового кисню там зайняті. При цьому кількість інфікованих щодня зростає.

Харківська область увійшла до переліку регіонів, що демонструють перевищенні показники госпіталізації та кількості інфікованих. Тому її перевели в червону зону.



Обмеження в різних зонах карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу