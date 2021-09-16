Відтоді тривало вивчення доказів і встановлення точної кількості дівчаток, які постраждали. За даними правоохоронців, старшими за 14 років є лише двоє з потерпілих.

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Прикривався світлиною сина

Окрім зґвалтування, чоловіка також підозрюють у скоєнні інших злочинів – розбещення неповнолітніх, а також виготовлення і зберігання дитячої порнографії. Максимальне покарання, яке йому загрожує – довічне ув'язнення.

Слідчі встановили, що чоловік знайомився з дітьми з фейкової сторінки. Для її створення зловмисник використав фото власного сина та придумав псевдонім.

Спершу зловмисник входив у довіру дівчаток, а потім просив надіслати йому інтимні фото. Після цього він представлявся правоохоронцем і погрожував дівчатам.

Що було відомо раніше

Однією з жертв цього чоловіка була 13-річна дівчинка, яка боялася розповсюдження її інтимних фото. Вона запросила чоловіка до себе додому, поки матір була на роботі та зловмисник змусив нещасну займатися сексом.

Такі дії повторювалися систематично протягом 2 років. Однак дитина все ж розповіла про все матері, а та одразу звернулась у поліцію. Після цього підозрюваного затримали та направили до СІЗО без права внесення застави.