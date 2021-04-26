Червоні прапори та ностальгія за СРСР: ОПЗЖ готує масштабний автопробіг на 9 травня в Харкові

Організатором автопробігу до Дня перемоги традиційно виступив лідер харківського осередку "Опозиційної платформи – За життя" Андрій Лесик. Він сподівається, що цього року в колоні візьмуть участь 200 – 300 машин.

За словами Лесика, організацією заходу займатиметься молодіжне крило ОПЗЖ. Традиційно це дійство буятиме червоними стягами на згадку про радянську армію.

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Що відомо про автопробіг

Наразі немає жодної інформації про точний час та локацію заходу.

Маршрут ще точний не знаємо, будемо проводити офіційно, робити заявку на рівні Національної поліції, для забезпечення безпеки та порядку. Діємо виключно в межах закону,

– розповів Лесик.

За його словами, учасники авторобігу не порушуватимуть карантинних обмежень.

Андрій Лесик додав, що схожа подія вже відбувалась в 2020 році. Тоді від неї віяло справжнім радянським духом. Також представники ОПЗЖ прославляли так звану Велику перемогу під неофіційний радянський фронтовий гімн "Катюшу".

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