За допомогу в затриманні полтавського терориста обіцяють винагороду
Поліція Полтавщини пообіцяла грошову винагороду за допомогу в затриманні терориста, який утримував у заручниках поліцейського. Крім того, територію пошуку Романа Скрипника збільшили.
Винагорода за затримання терориста
Правоохоронці обіцяють винагороду для того, хто допоможе затримати чоловіка, який 23 липня утримував у заручниках поліцейського, заявив прессофіцер поліції Полтавщини Роман Гришин, повідомляє УНІАН.
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Ми сьогодні (24 липня – 24 канал) оголосимо про те, що за інформацію, яка допоможе у розшуку особливо небезпечного злочинця, поліція заплатить грошову винагороду,
– зазначив Гришин.
За його словами, наразі точна сума невідома.
Гришин також додав, що зловмисника вже оголосили в розшук. Усі відділи поліції 24 липня отримають орієнтування на нього.
Територію пошуку збільшили
Станом на ранок 24 липня територію пошуку Романа Скрипника розширили. Про це Гришин заявив в ефірі одного з телеканалів.
Коло пошуку збільшено й оперативні заходи щодо пошуку тривають. Це територія Миргородського району. За нашою інформацією, у нього при собі предмет, схожий на гранату,
– пояснив Гришин.
Він також звернувся із закликом до місцевих мешканців бути максимально обережними.
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Що відомо про пошукову операцію
- За даними поліції, працюють нацгвардійці, кінологи з собаками а також фахівці з квадракоптерами. Також привезли тепловізори для можливих пошуків уночі.
- У пошуках бере участь звільнений з полону терориста Віталій Шиян.
- За словами місцевих жителів, зловмисник може ховатися в полях, де ще не прибрали кукурудзу та соняшник.
- На польових дорогах через кожні 100 метрів стоять патрулі поліції.
Захоплення заручника в Полтаві: що відомо
- У Полтаві 23 липня Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. Він взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця.
- У чоловіка єдина вимога – щоб його не відправляли до в'язниці.
- У Полтавській ОДА кажуть, що не виконуватимуть її, бо зловмисник хоче лише уникнути кримінальної відповідальності за скоєне.
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