Поліція Полтавщини пообіцяла грошову винагороду за допомогу в затриманні терориста, який утримував у заручниках поліцейського. Крім того, територію пошуку Романа Скрипника збільшили.

Винагорода за затримання терориста

Правоохоронці обіцяють винагороду для того, хто допоможе затримати чоловіка, який 23 липня утримував у заручниках поліцейського, заявив прессофіцер поліції Полтавщини Роман Гришин, повідомляє УНІАН.

Дізнайтеся більше Терорист в Полтаві відпустив поліцейського і втік у ліс, його шукають – все, що відомо

Ми сьогодні (24 липня – 24 канал) оголосимо про те, що за інформацію, яка допоможе у розшуку особливо небезпечного злочинця, поліція заплатить грошову винагороду,

– зазначив Гришин.

За його словами, наразі точна сума невідома.

Гришин також додав, що зловмисника вже оголосили в розшук. Усі відділи поліції 24 липня отримають орієнтування на нього.

Територію пошуку збільшили

Станом на ранок 24 липня територію пошуку Романа Скрипника розширили. Про це Гришин заявив в ефірі одного з телеканалів.

Коло пошуку збільшено й оперативні заходи щодо пошуку тривають. Це територія Миргородського району. За нашою інформацією, у нього при собі предмет, схожий на гранату,

– пояснив Гришин.

Він також звернувся із закликом до місцевих мешканців бути максимально обережними.

Зверніть увагу Полтавського терориста другий день шукають з авіацією – відео

Що відомо про пошукову операцію

За даними поліції, працюють нацгвардійці, кінологи з собаками а також фахівці з квадракоптерами . Також привезли тепловізори для можливих пошуків уночі.

. Також привезли тепловізори для можливих пошуків уночі. У пошуках бере участь звільнений з полону терориста Віталій Шиян.

За словами місцевих жителів, зловмисник може ховатися в полях , де ще не прибрали кукурудзу та соняшник.

, де ще не прибрали кукурудзу та соняшник. На польових дорогах через кожні 100 метрів стоять патрулі поліції.

Захоплення заручника в Полтаві: що відомо