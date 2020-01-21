За 100 гривень до Ради: масові обшуки щодо підкупу виборців провели на Луганщині

У Луганській області правоохоронці провели понад 20 обшуків у розслідуванні щодо підкупу виборців на виборах до Верховної Ради.

У ході обшуків знайшли та вилучили чорнові записи, списки осіб причетних до злочинної схеми, агітаційна література та комп'ютерна техніка. Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

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У повідомленні йдеться, що 18 січня 2020 року слідчі провели 23 обшуки у Луганській області. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що в регіоні діяла розгалужена схема підкупу виборців.

Поліція висунула підозру особам, наближеним до одного з кандидатів. Ймовірно, вони видавали себе за представників благочинної організації та платили розповсюджувачам. А також здійснювали підкуп виборців – за кожен голос давали приблизно 100 гривень.

Що відомо про парламентські вибори в Україні?Вибори до Верховної ради в Україні проходять кожні 5 років в останню неділю жовтня. Чергові парламентські вибори повинні були відбутися 27 жовтня 2019 року. Однак після обрання на посаду глави держави Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації 20 травня оголосив про розпуск Ради восьмого скликання і намір провести вибори достроково.



Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня 2019 року.

Найближчим часом у кримінальному провадженні призначено проведення експертиз.

Яке покарання загрожує за продаж голосу на виборах?

Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень;

виправні роботи до 2 років;

обмеження волі до 2 років.

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До слова, ще 24 травня 2019 року в Луганській області до поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєвєродонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздавали цукор від імені одного з народних депутатів.