За 1 долар: Стівен Кінг продав права на екранізацію оповідання студентам

Американський письменник Стівен Кінг продав права на екранізацію свого оповідання двом студентам режисури всього за 1 долар.

Стівен Кінг зробив такий щедрий подарунок студентам у межах програми "Доларові діти". Так, на його сайті студенти-режисери можуть отримати права на адаптацію не куплених кінокомпаніями текстів. Про це пише видання Mashable.

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Кіноакадемія Blaenau Gwent Film підписала контракт на адаптацію розповіді "Стаціонарний велосипед", над чим тепер працюють двоє студентів – 16-річний Алфі Еванс і 14-річний Серіс Кліфф

Ми знали, що Стівен Кінг підтримує навчальні заклади. Ми натрапили на цей сайт, де він публікує багато своїх оповідань для адаптації, некомерційних,

– поділився викладач кіноакадемії Кевін Філліпс.

Коли кіноадаптація буде готовою, близько 30 учнів почнуть працювати над створенням фільму за цим сценарієм. Прогнозується, що стрічка буде готовою навесні наступного року.

Головна умова автора твору Стівена Кінга – ознайомлення з екранізацією.

"Вони наполягають на тому, щоб ми відправили йому копію. Це було частиною контракту: Стівен завжди любить бачити роботу, надішліть йому DVD, коли все буде готово", – додав Філліпс.