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      За 10 місяців 2019 агрохолдинг МХП проінвестував в громади 14 областей країни більше 130 млн грн

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      МХП

      Підприємства агроіндустріального холдингу МХП інвестували 132,6 млн грн протягом 10 місяців 2019 року в соціальні та інфраструктурні проєкти для розвитку громад та соціальної підтримки їх мешканців у 14 регіонах України.

      Про це повідомили в МХП. До найбільш капіталоємних проєктів належить розвиток інфраструктури громадського користування в громадах присутності підприємств МХП.

      У порівнянні з першим півріччям 2019 року холдинг майже подвоїв інвестиції в розвиток і модернізацію дорожньої інфраструктури: з 23,4 млн грн до 40,4 млн грн.

      29,3 млн грн інвестиції в розвиток і модернізацію соціальної інфраструктури загального користування. Допомога освітнім закладам (реалізація освітніх проєктів, ремонт дитячих садочків, покращення умов навчання в школах та ВНЗ) за підсумками 10 місяців поточного року також подвоїлися і досягли 17,3 млн грн в порівнянні з 9,01 млн грн у першому півріччі.

      "Децентралізація вже дає свої плоди в продуктивній взаємодії локальних громад та підприємств місцевих великих роботодавців і платників податків. Зараз громади територій, де представлені підприємства МХП, отримують користь, в першу чергу з того, що на місцях залишається основна маса сплачених податків. У багатьох укрупнених громадах саме підприємства МХП головні наповнювачі їх бюджетів. Завдяки податкам, укрупненню та надійним соціальним партнерам громади отримують можливості не просто утримувати себе. Вони стають успішними і самодостатніми, можуть розвиватися, модернізувати свою інфраструктуру, підвищувати якість освіти, медицини та інших соціальних сервісів для місцевих мешканців", розповіла Вікторія Нагірняк, керівник відділу корпоративної соціальної відповідальності МХП.

      Вона додала, що зміни, які відбуваються в результаті децентралізації, якісно підвищують взаємодію громад і підприємств МХП в рамках проєктів КСВ: представники холдингу отримали можливість прямої комунікації з локальними соціальними партнерами в особі жителів громад та їх виборних органів влади це набагато ефективніше, ніж взаємодія на регіональному рівні, адже запити і потреби кожного села, кожної громади дуже індивідуальні.

      Наприклад, підприємство МХП "Перемога Нова", яке здійснює свою діяльність у Черкаській області, здійснює свої інвестиції в проєкти КСВ на основі соціальних угод з громадами. Обсяг цих проєктів на 2019 рік становить 2,25 млн грн. А на ремонт доріг та співфінансування локальних проєктів для розвитку громад, у тому числі створення сільських амбулаторій, підприємство МХП надало 12,8 млн грн. "Перемога Нова" надає кошти на харчування дітей, ремонти і модернізацію будівель шкіл і дитячих садків. Обсяги фінансування цих проєктів підприємством МХП тільки за III квартал поточного року склали близько 700 тисяч гривень.

      Компанія МХП "Урожайна країна" у Сумській області надала фінансування в обсязі понад 3 млн грн на ремонти сільських шкіл, доріг, а також на проведення до сіл водогонів та газогонів, технічне забезпечення діяльності державних Центрів надання адміністративних послуг на території громад присутності.

      "Старинська птахофабрика" у селі Веселинівка Київської області вручала своїм співробітникам та їх родинам ключі від квартир компанія побудувала сучасний тридцятиквартирний будинок. Соціальні угоди з громадами для забезпечення сталого розвитку сіл присутності "Старинської птахофабрики" перевищують 1 млн грн, а в межах фінансування КСВ-проєктів за окремими напрямами розвитку інфраструктури громад і соціальних послуг для їх жителів компанія інвестувала близько 2,5 млн грн.

      У фінансуванні проєктів громад МХП дотримується принципу партнерства кожна із зацікавлених сторін має робити свій внесок до проєкту.

      Ми віддаємо пріоритет тим проєктам, в які інвестують і інші зацікавлені сторони держава, громада, локальний малий бізнес. І справа не в грошах, адже для кожного посильна своя частка участі в проєкті. Але коли кожна зі сторін щиро "вболіває за справу", присвячує проєкту свій час і енергію, надає інші ресурси результат більш вражаючий і його більше цінують. Таким чином ми створюємо нову культуру партнерства, а не простого споживання благодійності,
      – розповіла Вікторія Нагірняк.

      За її словами, трансформація філософії співпраці з громадами перетворює їх на справжніх партнерів, які приносять чіткі ідеї та плани їх реалізації: громада пише проєкт, частину коштів надають бюджети, певну частку фінансує сама громада, а частину надають місцевий бізнес, у тому числі МХП. Саме у такому форматі бізнес підвищує спроможність громади та є гарантією сталого розвитку проєктів, які вона ініціює.

      Один із найбільш затребуваних КСВ-проєктів МХП "Лікар для села". Холдинг профінансував цю програму на суму понад 7,2 млн грн: у села приїжджають фахівці високого рівня у галузі кардіології, офтальмології, гінекології, педіатрії і т.д., ведуть безкоштовний прийом та надають консультації і допомогу. Холдинг допомагає забезпечити фахівців необхідним медичним і діагностичним обладнанням для УЗД, флюорографії, проведення аналізів.

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      Теги: Новини України
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