За 10 місяців 2019 агрохолдинг МХП проінвестував в громади 14 областей країни більше 130 млн грн

Підприємства агроіндустріального холдингу МХП інвестували 132,6 млн грн протягом 10 місяців 2019 року в соціальні та інфраструктурні проєкти для розвитку громад та соціальної підтримки їх мешканців у 14 регіонах України.

Про це повідомили в МХП. До найбільш капіталоємних проєктів належить розвиток інфраструктури громадського користування в громадах присутності підприємств МХП.

У порівнянні з першим півріччям 2019 року холдинг майже подвоїв інвестиції в розвиток і модернізацію дорожньої інфраструктури: з 23,4 млн грн до 40,4 млн грн.

29,3 млн грн – інвестиції в розвиток і модернізацію соціальної інфраструктури загального користування. Допомога освітнім закладам (реалізація освітніх проєктів, ремонт дитячих садочків, покращення умов навчання в школах та ВНЗ) за підсумками 10 місяців поточного року також подвоїлися і досягли 17,3 млн грн в порівнянні з 9,01 млн грн у першому півріччі.

"Децентралізація вже дає свої плоди в продуктивній взаємодії локальних громад та підприємств – місцевих великих роботодавців і платників податків. Зараз громади територій, де представлені підприємства МХП, отримують користь, в першу чергу з того, що на місцях залишається основна маса сплачених податків. У багатьох укрупнених громадах саме підприємства МХП – головні наповнювачі їх бюджетів. Завдяки податкам, укрупненню та надійним соціальним партнерам громади отримують можливості не просто утримувати себе. Вони стають успішними і самодостатніми, можуть розвиватися, модернізувати свою інфраструктуру, підвищувати якість освіти, медицини та інших соціальних сервісів для місцевих мешканців", – розповіла Вікторія Нагірняк, керівник відділу корпоративної соціальної відповідальності МХП.

Вона додала, що зміни, які відбуваються в результаті децентралізації, якісно підвищують взаємодію громад і підприємств МХП в рамках проєктів КСВ: представники холдингу отримали можливість прямої комунікації з локальними соціальними партнерами в особі жителів громад та їх виборних органів влади – це набагато ефективніше, ніж взаємодія на регіональному рівні, адже запити і потреби кожного села, кожної громади дуже індивідуальні.

Наприклад, підприємство МХП "Перемога Нова", яке здійснює свою діяльність у Черкаській області, здійснює свої інвестиції в проєкти КСВ на основі соціальних угод з громадами. Обсяг цих проєктів на 2019 рік становить 2,25 млн грн. А на ремонт доріг та співфінансування локальних проєктів для розвитку громад, у тому числі створення сільських амбулаторій, підприємство МХП надало 12,8 млн грн. "Перемога Нова" надає кошти на харчування дітей, ремонти і модернізацію будівель шкіл і дитячих садків. Обсяги фінансування цих проєктів підприємством МХП тільки за III квартал поточного року склали близько 700 тисяч гривень.

Компанія МХП "Урожайна країна" у Сумській області надала фінансування в обсязі понад 3 млн грн на ремонти сільських шкіл, доріг, а також на проведення до сіл водогонів та газогонів, технічне забезпечення діяльності державних Центрів надання адміністративних послуг на території громад присутності.

"Старинська птахофабрика" у селі Веселинівка Київської області вручала своїм співробітникам та їх родинам ключі від квартир – компанія побудувала сучасний тридцятиквартирний будинок. Соціальні угоди з громадами для забезпечення сталого розвитку сіл присутності "Старинської птахофабрики" перевищують 1 млн грн, а в межах фінансування КСВ-проєктів за окремими напрямами розвитку інфраструктури громад і соціальних послуг для їх жителів компанія інвестувала близько 2,5 млн грн.

У фінансуванні проєктів громад МХП дотримується принципу партнерства – кожна із зацікавлених сторін має робити свій внесок до проєкту.

Ми віддаємо пріоритет тим проєктам, в які інвестують і інші зацікавлені сторони – держава, громада, локальний малий бізнес. І справа не в грошах, адже для кожного посильна своя частка участі в проєкті. Але коли кожна зі сторін щиро "вболіває за справу", присвячує проєкту свій час і енергію, надає інші ресурси – результат більш вражаючий і його більше цінують. Таким чином ми створюємо нову культуру партнерства, а не простого споживання благодійності,

– розповіла Вікторія Нагірняк.

За її словами, трансформація філософії співпраці з громадами перетворює їх на справжніх партнерів, які приносять чіткі ідеї та плани їх реалізації: громада пише проєкт, частину коштів надають бюджети, певну частку фінансує сама громада, а частину надають місцевий бізнес, у тому числі МХП. Саме у такому форматі бізнес підвищує спроможність громади та є гарантією сталого розвитку проєктів, які вона ініціює.

Один із найбільш затребуваних КСВ-проєктів МХП – "Лікар для села". Холдинг профінансував цю програму на суму понад 7,2 млн грн: у села приїжджають фахівці високого рівня у галузі кардіології, офтальмології, гінекології, педіатрії і т.д., ведуть безкоштовний прийом та надають консультації і допомогу. Холдинг допомагає забезпечити фахівців необхідним медичним і діагностичним обладнанням для УЗД, флюорографії, проведення аналізів.