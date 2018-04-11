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МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За 20 днів голодування Надія Савченко дуже схудла, – рідні

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Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з відкритих джерел

З початку голодування, яке триває вже 20 днів тому, позафракційна депутатка Надія Савченко схудла на 15 кілограмів.

Про це повідомили її мама та сестра Віра, які відвідали підозрювану 11 квітня, пише ТСН.

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За словами рідних, Надія схудла з 85 до 70 кілограмів. Вона нічого не їсть, тільки п'є воду і курить сигарети.

Проблеми зі шлунком – це все, що я знаю. Спазми продовжуються, іноді блювота, нудота,
– розповіла мати Савченко.

Нардепку мають доправити до медустанови 12 квітня.

У СБУ заявили, що Надії Савченко на місці надають повну медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
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