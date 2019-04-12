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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      За 2 роки Зеленський 13 разів літав до міст, де живе Коломойський: результати розслідування

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Протягом останніх 2 років кандидат у президенти Володимир Зеленський здійснив 11 візитів до Женеви, коли там мешкав його бізнес-партнер, олігарх Ігор Коломойський. Згодом, коли той переїхав до Ізраїлю, Зеленський ще двічі навідувався у Тель-Авів.

      У кожній другій із зазначених поїздок, кандидата у президенти супроводжував юрист Андрій Богдан – адвокат Ігоря Коломойського. Про це мовиться у програмі розслідувань "Схеми: корупція в деталях".

      Читайте також: Які стосунки мають Зеленський та Коломойський: вражаюче розслідування

      Хто такий Андрій Богдан? Він є адвокатом Коломойського, який у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом, не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів.

      У Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017-го року, а потім – в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року. У п’яти з цих поїздок Андрій Богдан літав разом з ним,
      – наголошують у "Схемах".

      Влітку 2018 року Коломойський переїхав до Ізраїлю. Вже після цього Зеленський двічі літав у Тель-Авів у супроводі Андрія Богдана: у листопаді та грудні 2018-го року. Вже під час грудневої поїздки до Зеленського і Богдана долучився голова партії "Слуга Народу" Іван Баканов.


      Перельоти Володимира Зеленського

      У телефонній розмові журналістам "Схем" Ігор Коломойський спочатку сказав, що Зеленський справді літав до нього на день народження в Женеву у лютому 2018 року. На уточнення, чи була це їхня остання зустріч, він додав:

      По-моєму, так. Ви коли починаєте, ставите запитання, як слідчий, так я починаю соватися. Ну, може, десь і перетнувся, але чорт його знає. Ну так цілеспрямованих зустрічей якихось немає. Ну тим паче, ми ж розуміли, що вже почалася політична історія, тому всі ці зв'язки, що його компрометують, нам не потрібні.


      Перельоти Володимира Зеленського

      Своєю чергою, адвокат Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва у компанії Зеленського. Він пояснив, що це його "приватна справа".

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      Теги: Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський Новини України Новини політики Володимир Зеленський Журналісти Розслідування
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