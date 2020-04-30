За 4 місяці на Житомирщині сталося стільки пожеж, як за весь 2019 рік, – голова ОДА

Масштабні пожежі вже другий тиждень вирують на Житомирщині. Кількість займань за останні чотири місяці вже майже перевищила показний за весь 2019 рік.

Від січня 2020 року в області сталося вже 1 542 пожежі, натомість торік – 1 566. Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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Водночас у ДСНС повідомили, що з початку року в Україні вже виникло приблизно 23 тисячі пожеж у природних екосистемах, що у півтора раза більше, ніж торік. А площа пожеж зросла втричі та становить майже 60 тисяч гектарів.

Зазначимо, що 30 квітня на Житомирщині виникли 4 нові лісові пожежі. Однак, за словами чиновника, наразі немає загрози того, що вогонь може перекинутися на села та житлові будинки. Ситуація під контролем, вогнеборці не дають полум'ю розповсюджуватися.

Зранку на гелікоптері був черговий обліт території. Спостерігається задимлення, але відкритого вогню немає,

– наголосив чиновник.

А також підкреслив, що хоче підтримати голову ДСНС Миколу Чечоткіна, який закликає українців припинити спалювати залишки рослинності, траву та сміття. Крім цього, він повідомив, що від сьогодні здійснюватиметься посилене патрулюванням районів на Поліссі.

Бунечко розповів, що обласна рада виділила людям, які постраждали від пожеж, по 31,5 тисячі гривень матеріальної допомоги. Ці гроші вже направлені на Овруцьку районну державну адміністрацію та Овруцьку ОТГ.

Довідка. Раніше Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки виділити 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Нові пожежі на Житомирщині: що відомо

28 квітня поблизу села Рудня-Перганська Олевського району на території Поліського природного заповідника горіли суха трава та лісовий масив. Вже наступного дня спалахнули три нові пожежі:

Біля села Повча Лугинського району горіла лісова підстилка і сам ліс. Вогонь пройшовся 80 гектарами Повчанського лісництва.

Поблизу села Лучанки Овруцького району на території Слобідського лісництва виникла пожежа лісової підстилки, вогонь охопив приблизно 25 гектарів.

Неподалік села Гай Овруцького району виникло займання лісової підстилки та лісового масиву на близько 15 гектарах.

Станом на 30 квітня рятувальники допомагають працівникам лісових господарств у гасінні окремих вогнищ трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини.

Бунечко про ситуацію на Житомирщині: дивіться відео