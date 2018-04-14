За 5 років Львів повністю відмовиться від маршруток

У Львові через 5 років не буде маршруток. Позбутися їх міську владу спонукала одна єдина людина.

У Львові найвідоміший громадський транспорт – трамвай, а найпопулярніший, як і всюди в Україні – маршрутки. На дорогах їх сотні. Вже за п’ять років львів’яни теж забудуть про маршрутки. Принаймні, так обіцяють у мерії. За таке рішення проголосували місцеві депутати.

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Саме Анна написала на сайті міськради петицію про повну відмову від маленьких автобусів. Львів’янам ідея сподобалася. За вісім днів звернення набрало понад 6 сотень голосів. Хоча для того, щоб петиція потрапила на розгляд міської ради потрібно було зібрати 500.

Депутати петицію підтримали з невеличкою зміною. Дали перевізникам 5 років на оновлення транспорту, хоча авторка пропонувала два. Перевізники кажуть: готові інвестувати гроші в новий транспорт, але хочуть гарантій, що від їхніх послуг не відмовляться після модернізації.

Уявіть собі місто Львів, яке має радіальну будову і вузькі вулички. Хіба може там працювати великий автобус? Звичайно, що ні. Тому позиція наша, що в місті мають працювати маршрутки великого класу, автобуси середнього класу і малі,

– сказав голова асоціації перевізників Іван Велійка.

Не проти пересісти на більші автобуси і водії. Але попереджають: на вузеньких львівських вуличках великий транспорт спричинить ще більші затори.

Транспорт у Львові оновлюватимуть за міський кошт, також подаватимуться на європейські гранти, адже справа це не дешева. У польській Варшаві не приховують – змінити транспорт їм допоміг Євросоюз. Щоб функціонував без проблем щороку з міського бюджету виділяють п'ять мільярдів злотих. Автобусів тут майже дві тисячі, більшість із них відповідають міським потребам та є екологічно чистими.