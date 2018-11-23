За 5 років середня зарплата має перевищувати 1000 доларів, – Тимошенко

Нова влада забезпечить поступове зростання заробітних плат громадян і вже за 5 років доведе їх до рівня середніх заробітків у Польщі, які більші за українські у 3,5 раза і перевищують 1000 доларів США.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час Форуму "Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного", який проходить сьогодні у Києві, йдеться на сайті партії.

"Я хочу зробити так, щоб за 5 наступних років з моменту виборів нового президента середня заробітна плата в Україні поступово, кожен рік, наздоганяла якусь країну, яка біля нас розташована, і яка має трохи вищі доходи. І щоб через 5 років ми мали хоча б таку ж заробітну плату, як у Польщі сьогодні. Це буде важке завдання, але іншого виходу в нас просто немає", – наголосила політик.

Також, за словами лідера "Батьківщини", одразу після виборів буде кардинально переглянуто механізм нарахування пенсій. Вона переконана, сьогоднішні пенсіонери побудували красиву та заможну країну, яка залишається сильною навіть після 27 років пограбувань владою, а "ми їм подякували за це жалюгідними копійками, на які вони не можуть навіть вдосталь поїсти, і скороченням субсидій ЖКП".

Новий порядок базуватиметься не на збільшенні пенсійного віку, а на заміні радянської солідарної системи сучасною персоніфікованою.

Ми повністю змінимо солідарну пенсійну систему на персоніфіковану для кожної людини, незалежно від того, чи на пенсії вона, чи в процесі трудового стажу, чи на його початку. Для кожного буде створено свій приватний банківський гарантований державою рахунок. Буде пораховано всі внески, частково індексовані та осучаснені, і буде пораховано депозитна ставка, яка мала бути сплачена за весь період зберігання грошей у банку,

– запевнила голова партії.

Юлія Тимошенко заявила, що нова влада перегляне і всю систему соціального захисту та відновить дію скасованих Петром Порошенком законів, які підтримували найбільш незахищені категорії українців.

"Усі закони, присвячені соціальному захисту людей, які були скасовані в 2015-2018 роках, вже на 2019 рік будуть поновлені законами про бюджет. Ми не дамо більше знущатися над людьми, як вони це роблять останні 5 років. Ми створимо систему захисту", – підсумувала Юлія Тимошенко.