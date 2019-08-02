За 5 років тарифи на вантажні залізничні перевезення зросли втричі

Починаючи з 2013 року, тарифи на вантажні залізничні перевезення "Укрзалізниці" збільшилися втричі.

Замість того, щоб боротися з крадіжками на залізниці, монополіст вважає за краще збільшувати вартість своїх послуг для вантажовідправників.

Про це у ході наради з обговорення проекту автоматичної індексації тарифів УЗ у Держрегуляторній службі заявив голова Спілки хіміків України Олексій Голубов.

"Не встигнуть висохнути чорнила на останньому документі про підвищення тарифів, як з'являється новий. І ми знову тут обговорюємо, як ці тарифи підвищити... З 2013 року по сьогоднішній день тарифи зросли десь у 3 рази. А скажіть, що – виросли вантажоперевезення? Ні, вони щорічно падають. Якось покращилася якість наданих послуг? Нічого подібного. Але тарифи виросли в три рази", – заявив Голубов.

На його думку, в "Укрзалізниці" є інші шляхи для закриття власних фінансових дірок, крім збільшення тарифів для вантажовідправників. Зокрема, Голубов підкреслив: монополіст не зробив нічого, щоб зупинити зафіксовані Федерацією роботодавців України схеми розкрадань на залізниці.

"У 2017 році ФРУ видала документ, де розписані недоліки УЗ в її роботі. Наприклад, на Мелітопольському депо на добу розкрадається 7-8 т дизпалива. Мені як технологу незрозуміло, як цьому можна не запобігти, маючи на те бажання? Є витратні норми по дизельці при русі потяга і при його холостому ходу. Порахували, скільки їздив, запитали, де паливо, посадили пару чоловік – і швиденько все припинилося. Але ні. Досі це відбувається. За рік тільки тут УЗ втрачає 2,5 млрд в рік", – заявив Голубов.

Загальні збитки УЗ від подібних розкрадань коливаються від 12 до 17 млрд на рік, зазначив експерт.

"А ми сидимо і думаємо, як ще підвищити. Скоро возити не буде чого. Просто не буде чого. Якщо зараз дійсно країна переорієнтовуватиметься на користь річкового судноплавства – у залізниці будуть, напевно, великі претензії... І я хотів би від УЗ почути, що вони роблять у цьому році, що планують робити в наступному по тих корупційних справах, які до сих пір тягнуться. Хочу зрозуміти: чи то це так з низу до верху все корупцією пронизане, що ніхто нікого не може там за руку схопити, чи якісь інші причини у цієї бездіяльності?" – резюмував Голубов.