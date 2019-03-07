За безчинства на Донбасі цю VIP-терористку потрібно садити у тюрму, – генерал про Світлану Дрюк

Екс-заступник командира "полку ДНР" Світлана Дрюк перейшла на бік ЗСУ, але в Україні на неї може чекати в'язниця, а не участь у програмі СБУ для терористів, що розкаялися.

Таку думку висловив колишній керівник Головного слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вовк, повідомило УНІАН.

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Їй може загрожувати довічне ув'язнення за безчинства на Донбасі. На думку Вовка, Світлана нічим не відрізняється від бойовика Лусваргі.

Щодо цієї "вітряної" Світлани, яка зараз, не знаю чому, почувається тут нормально. Що це за VIP-терорист? Говорити, що вона підпадає під програму СБУ, ніхто не має права і не повинен. Це непрофесійно і безвідповідально,

– сказав Вовк.

Він розповів, що Дрюк була командиром підрозділу, який володів серйозним озброєнням. У тому числі й ракетними системами залпового вогню БМ-21 "Град".

Обстріли її "Градами" вбивали людей. Її потрібно садити в тюрму,

– переконаний генерал-майор.

Звісно, перед цим треба розслідувати діяльність Дрюк і розглядати справу у суді. За участь у незаконному збройному формуванні українське законодавство передбачає покарання до 10 років ув'язнення. А за теракт, що призвів до смерті людини – довічне.

Коротко про те, чим відома Світлана Дрюк:

– Світлану Дрюк називали "народним героєм Новоросії", її зробили прообразом головної героїні першого пропагандистського кінофільму "Ополченочка".

– Дрюк повідомила своєму екс-командуванню, що їде в особистих справах у Ростов. Насправді в цей час жінка разом із дітьми перейшла на підконтрольну Україні територію, і в цьому їй допомогли українські спецслужби.

– Світлана заявила, що готова свідчити про російську агресію у суді в Гаазі та повернутися на Донбас і воювати на боці України.