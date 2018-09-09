За блог на 24 каналі відбирають адвокатське посвідчення

Член Ради громадського контролю при НАБУ, член Громадської ради доброчесності, адвокат Роман Маселко заявив про те, що за критику влади у нього хочуть відібрати адвокатське посвідчення.

Про це сам Роман Маселко, який є автором відеоблогу "Правосуддя по-новому", повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"20 вересня мені треба буде на засіданні Кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області пояснювати:

- чому я критикую судову реформу у своєму відеоблозі на 24 каналі, який називається "Правосуддя по-новому";

- чому я підтримую суддю-викривача Ларису Гольник;

- чому я дав рекомендацію судді-викривачу Сергію Бондаренку;

- і вишенька на торті – чи я є таємним агентом НАБУ", – зазначив адвокат.

Він пояснив, що саме ці 4 пункти є основою нової скарги на нього як адвоката – його звинувачують у порушенні Правил адвокатської етики.

Маселко нагадав, що 24 травня Львівська Кваліфікаційно дисциплінарна комісія адвокатура (КДКА) вже винесла йому попередження за допис у Facebook, який був зовсім не пов’язаний з його адвокатською діяльністю.

Він зауважує, що нова скарга з'явилась через 5 днів з моменту винесення попереднього попередження.

Тобто розрахунок простий – показати, що я системно порушую етику адвоката і позбавити мене свідоцтва. Враховуючи, за що мені винесли попередження, стає зрозумілим – КДКА і особливо ВКДКА (Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, – ред.) явно підігрує скаржникам і перспектива позбавлення свідоцтва цілком реальна,

– зазначає Маселко.

Адвокат переконаний, що ці атаки не мають на меті захистити адвокатську етику, а є одним з "напрямків широкомасштабної кампанії з переслідування активістів з метою змусити їх мовчати та покарати за активну громадську діяльність".

"Символічно, що ситуація виникла саме після внесення Президентом до ВРУ нового законопроекту "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", – зауважив Роман Маселко.